Tổ chức lễ tang Phó Thủ tướng Lê Văn Thành với nghi thức cấp Nhà nước

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2022, 2023 trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên chuyên viên NXB Giáo dục Việt Nam đã giúp Cty Việt Á nhiều việc 'khó' mà Chủ tịch Cty là Phan Quốc Việt không làm được. Thậm chí ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế còn phải nể mặt, tới dự một lễ trao tặng kit test của một công ty nước ngoài do Thủy 'set up'.