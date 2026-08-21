Tin thế giới tối 21-8: Iran thừa nhận gần như không xuất khẩu được dầu

(GLO)- Mỹ trừng phạt mạng lưới bị cáo buộc tài trợ Hezbollah; Iran thừa nhận gần như không xuất khẩu được dầu; Ukraine nói đánh chặn 90% tên lửa hành trình Nga; Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo ra biển là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Mỹ trừng phạt mạng lưới bị cáo buộc tài trợ Hezbollah

Mỹ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một mạng lưới bị cáo buộc chuyển tiền cho lực lượng Hezbollah tại Liban, đồng thời tái xác định Hezbollah là lực lượng ủy nhiệm của Iran.

Khói bốc lên sau cuộc không kích nhằm vào chi nhánh của một tổ chức tài chính hoạt động như ngân hàng của Hezbollah tại Mashgharah, miền Đông Liban, ngày 2/3/2026. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo thông báo ngày 20-8 của Bộ Tài chính Mỹ, 10 cá nhân bị cáo buộc thuộc mạng lưới vận chuyển hàng trăm triệu USD tiền mặt trên các chuyến bay thương mại giữa Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và Iran. Hoạt động này giúp Hezbollah tiếp cận ngoại tệ bên ngoài hệ thống tài chính chính thức và né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Mỹ đã liệt Hezbollah vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài” từ năm 1997 và đến năm 2001 xếp nhóm này vào danh sách các “tổ chức khủng bố toàn cầu bị chỉ định đặc biệt”.

Động thái mới diễn ra trong bối cảnh Washington thúc đẩy đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình song phương. Hezbollah phản đối các cuộc đàm phán này.

Iran thừa nhận gần như không xuất khẩu được dầu

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati thừa nhận xuất khẩu dầu của nước này hiện gần như bằng không, nhưng cho biết Chính phủ Iran và Ngân hàng Trung ương đã chuẩn bị cho tình huống này.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Iran, ông Hemmati cho biết Iran đang đối mặt với các biện pháp ngăn chặn xuất khẩu dầu. Ông cũng cho rằng tình trạng của Iran tương tự Iraq và Qatar về doanh thu bán dầu, nhưng khác ở chỗ hai nước này còn tiếp cận được nguồn dự trữ ngoại tệ, trong khi nguồn ngoại tệ của Iran đã bị Mỹ đóng băng.

Theo ông Hemmati, Iran từng kỳ vọng có thể tiếp cận các nguồn dự trữ ngoại tệ theo thỏa thuận tạm thời 60 ngày với Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận đã hết hạn hồi đầu tuần mà không được gia hạn.

Trong chuyến thăm Iraq gần đây, phía Baghdad được cho là đã cam kết thanh toán các khoản nợ quá hạn cho Tehran. Hai bên cũng thảo luận việc chuyển tiền từ các quỹ của Iran đang nằm tại các ngân hàng ở Iraq.

Ukraine nói đánh chặn 90% tên lửa hành trình Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã đánh chặn khoảng 90% số tên lửa hành trình Nga phóng trong cuộc không kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev và các khu vực lân cận đêm 19, rạng sáng 20-8.

Cảnh đổ nát ở Kiev sau trận tập kích của Nga ngày 20-8. Ảnh: Reuters

Theo ông Zelensky, cuộc tấn công kết hợp tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Tuy nhiên, tên lửa đạn đạo vẫn là thách thức lớn hơn đối với hệ thống phòng không Ukraine.

Ông Zelensky tiếp tục kêu gọi các đối tác cung cấp thêm tên lửa phòng không Patriot, loại vũ khí Ukraine cần để đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga.

Theo số liệu được công bố, cuộc không kích khiến 17 người thiệt mạng, 42 người bị thương và làm hư hại hơn 200 địa điểm tại Kiev, trong đó có 86 tòa nhà dân cư, một bệnh viện cùng các cơ sở hạ tầng xã hội và thương mại.

Tổng thống Ukraine tuyên bố Kiev sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Đến cuối ngày 20-8, Nga tiếp tục tấn công khu vực Kiev. Mảnh vỡ từ UAV Nga rơi xuống một tòa nhà tại quận Desnianskyi của thủ đô.

Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo ra biển

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, chỉ trích việc Mỹ cắt giảm quy mô tập trận chung với Hàn Quốc, cho rằng động thái này đẩy Seoul vào tình trạng “bất an và mất kiên nhẫn”.

Pháo phản lực Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong cuộc thử nghiệm hôm 25-6. Ảnh: KCNA

Theo bà Kim Yo-jong, việc Mỹ bất ngờ thu hẹp quy mô tập trận đã khiến Hàn Quốc phải hủy bỏ một phần hoạt động mà bà gọi là “những trò chơi chiến tranh”.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung mô tả việc Mỹ cắt giảm quy mô tập trận là quyết định được cân nhắc nhằm kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, vượt qua sự thù địch và đối đầu.

Trong khi đó, sáng 21-8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Bình Nhưỡng về phía vùng biển phía đông bán đảo trong ngày 20-8.

Theo phía Hàn Quốc, các tên lửa bay khoảng 300 km trước khi rơi xuống biển. Seoul cho rằng vụ phóng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và yêu cầu quân đội duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ trong thời gian diễn ra cuộc tập trận chung với Mỹ.