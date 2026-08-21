Hứa Gia Ấn: Từ người giàu nhất châu Á đến bản án chung thân

(GLO)- Ngày 20-8, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tuyên án sơ thẩm tù chung thân đối với ông Hứa Gia Ấn, nhà sáng lập và người kiểm soát thực tế của Evergrande, về 8 tội danh liên quan các hoạt động tài chính, chứng khoán và quản lý doanh nghiệp.

Theo phán quyết, ông Hứa Gia Ấn bị kết án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Tòa án cũng quyết định tiếp tục truy thu các khoản thu lợi bất hợp pháp và yêu cầu bồi hoàn phần còn thiếu.

Hứa Gia Ấn sinh ngày 9-10-1958, tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ông thành lập Evergrande năm 1996 và đưa doanh nghiệp này phát triển thành một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc.

Ông Hứa Gia Ấn, tỷ phú sáng lập Evergrande. Ảnh: AFP

Theo Reuters, Evergrande từng trở thành doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc xét theo doanh số. Năm 2020, doanh số bán hàng của tập đoàn đạt khoảng 100 tỷ USD. Tài sản ròng của ông Hứa Gia Ấn từng lên tới 45,3 tỷ USD vào năm 2017, đưa ông trở thành người giàu nhất châu Á.

Quá trình mở rộng nhanh của Evergrande chủ yếu dựa trên vay nợ. Tập đoàn đầu tư sang nhiều lĩnh vực ngoài bất động sản, trong đó có xe điện và bóng đá. Đến năm 2021, Evergrande rơi vào khủng hoảng thanh khoản và vỡ nợ. Tổng nợ phải trả của tập đoàn vượt 300 tỷ USD.

Tháng 1-2024, Tòa án Cấp cao Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ra lệnh thanh lý China Evergrande Group, sau khi tập đoàn không đạt được thỏa thuận tái cơ cấu nợ với các chủ nợ.

Theo cáo trạng, ông Hứa Gia Ấn là người kiểm soát thực tế của Evergrande, chịu trách nhiệm toàn diện đối với hoạt động của tập đoàn, đồng thời quản lý, kiểm soát Evergrande Real Estate, Evergrande Wealth, Evergrande Nanchang và nhiều doanh nghiệp khác hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, quản lý tài sản và tài chính.

Tòa án xác định trong giai đoạn 2016-2021, Evergrande, Evergrande Real Estate và Hứa Gia Ấn đã thực hiện hoạt động gian lận tài chính liên tục, quy mô lớn, qua đó khai tăng tài sản và che giấu các khoản nợ.

Các hành vi phạm tội liên quan đến huy động tiền gửi công chúng trái phép, lừa đảo huy động vốn, phát hành chứng khoán gian lận và công bố thông tin quan trọng trái quy định.

Evergrande và ông Hứa Gia Ấn còn sử dụng các biện pháp hối lộ, nhằm giành quyền kiểm soát các tổ chức tài chính, từ đó lấy trái phép nguồn vốn tín dụng và bảo hiểm để Evergrande sử dụng.

Tòa án cũng xác định, ông Hứa Gia Ấn đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch Evergrande Real Estate, tổ chức gian lận tài chính và chiếm đoạt tài sản của công ty dưới danh nghĩa chia cổ tức.

Theo phán quyết, Hứa Gia Ấn phạm 8 tội gồm: huy động tiền gửi công chúng trái phép; lừa đảo huy động vốn; cho vay trái pháp luật; sử dụng vốn trái pháp luật; phát hành chứng khoán gian lận; công bố thông tin quan trọng trái quy định; chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp; hối lộ do đơn vị thực hiện.

Tòa án nhận định hành vi phạm tội của Evergrande và Hứa Gia Ấn gây tổn hại nghiêm trọng trật tự kinh tế thị trường, xâm phạm quyền tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân cũng như tính liêm chính trong hoạt động công vụ.

Số tiền liên quan được xác định ở mức đặc biệt lớn, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại kinh tế đặc biệt lớn và tác động xã hội đặc biệt nghiêm trọng.

Cùng ngày, Evergrande bị phạt 8,82 tỷ nhân dân tệ, trong khi Evergrande Real Estate bị phạt 7 tỷ nhân dân tệ.

Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thâm Quyến và Tòa án Nhân dân quận Nam Sơn cũng tuyên án đối với 56 người liên quan các vụ án thuộc Evergrande. Những người này bị phạt tù từ 1 năm 10 tháng đến 18 năm, đồng thời bị phạt tiền hoặc tịch thu tài sản.