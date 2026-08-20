Trung Quốc phạt Evergrande 2,4 tỷ USD, nhà sáng lập lĩnh án chung thân

(GLO)- Ngày 20-8, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến (Trung Quốc) tuyên phạt Tập đoàn Evergrande và nhánh kinh doanh bất động sản tổng cộng 15,82 tỷ nhân dân tệ (2,4 tỷ USD), đồng thời kết án tù chung thân đối với nhà sáng lập Hứa Gia Ấn về nhiều tội danh.

Theo phán quyết của tòa, ông Hứa Gia Ấn, 67 tuổi, còn bị tước quyền chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân và chịu các khoản tiền phạt.

Tòa nhà Evergrande ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tòa án xác định trong giai đoạn 2016-2021, Evergrande và ông Hứa Gia Ấn, với tư cách người đứng đầu tập đoàn, đã thực hiện các hành vi gian lận tài chính liên tục với quy mô lớn nhằm thổi phồng tài sản và che giấu các khoản nợ.

Các bên liên quan cũng sử dụng hành vi hối lộ để giành quyền kiểm soát một số tổ chức tài chính.

Trước đó, tại phiên xét xử công khai hồi tháng 4, ông Hứa Gia Ấn đã nhận tội đối với nhiều cáo buộc, trong đó có gian lận, tham ô và hối lộ.

Cùng ngày, 5 lãnh đạo cấp cao khác của Evergrande bị tuyên phạt từ 6-18 năm tù vì các tội danh, trong đó có gian lận.

Tổng cộng 56 người, bao gồm hai con trai của ông Hứa Gia Ấn, bị kết án tù, với mức án thấp nhất là 1 năm 10 tháng.

Tòa án cũng yêu cầu hoàn trả phần còn thiếu từ các khoản thu lợi bất hợp pháp.

Evergrande từng là một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Trung Quốc. Sau khi niêm yết tại Hong Kong năm 2009, giá trị vốn hóa của tập đoàn có thời điểm vượt 50 tỷ USD.

Tuy nhiên, tình hình của Evergrande đảo chiều từ năm 2020, khi Trung Quốc áp dụng các quy định nhằm hạn chế tình trạng vay nợ quá mức và đầu cơ trong lĩnh vực bất động sản.

Việc tiếp cận tín dụng bị thu hẹp khiến tập đoàn gặp khó khăn trong thanh toán các nghĩa vụ tài chính.

Năm 2021, Evergrande vỡ nợ với tổng nợ khoảng 300 tỷ USD. Đến năm 2024, một tòa án tại Hong Kong ra lệnh thanh lý tập đoàn. Sự sụp đổ của Evergrande trở thành một trong những trường hợp điển hình cho cuộc khủng hoảng kéo dài của thị trường bất động sản Trung Quốc.