Tin thế giới sáng 21-8: Nga, Ukraine tập kích lẫn nhau xuyên đêm

(GLO)- Nga, Ukraine tập kích lẫn nhau; Iran cáo buộc Mỹ “khủng bố kinh tế” bằng lệnh trừng phạt mới; Ả rập Xê út và Liban nối lại tuyến vận tải đường bộ sau 5 năm gián đoạn; Mỹ phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-8.

Nga, Ukraine tập kích lẫn nhau xuyên đêm

Trong ngày 20-8, giới chức Ukraine thông báo ít nhất 16 người thiệt mạng tại thủ đô Kyiv và vùng lân cận khi Nga tập kích xuyên đêm.

Cuộc tấn công đã kéo dài suốt 9 giờ. Không quân Ukraine ghi nhận Nga đã phóng ít nhất 44 tên lửa, trong đó 39 quả bị đánh chặn, bao gồm tên lửa đạn đạo.

Khói bốc lên sau khi Nga phóng tên lửa đạn đạo đến Kyiv hôm 20-8. Ảnh: AFP

Theo AFP, các tên lửa đạn đạo được Nga sử dụng để tấn công Kyiv có thể đạt vận tốc hàng ngàn nghìn km/giờ và chỉ mất vài phút là đến đích sau khi cảnh báo không kích được kích hoạt ở địa phương. Trong vụ tập kích mới nhất vào Kyiv, những tiếng nổ đầu tiên đã vang lên chưa đầy 3 phút kể từ khi còi cảnh báo không kích vang lên ở vùng thủ đô Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 726 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại các tỉnh của Nga, biển Đen và và biển Azov trong đêm.

Cảnh báo không kích đã được ban bố tại 21 khu vực của Nga từ sau 0 giờ 20-8 trước những đợt tấn công bằng tên lửa và UAV từ Ukraine. Ở miền trung Ulyanovsk của Nga, một người bị trọng thương, trong khi một UAV bắn trúng xe hơi ở tỉnh Belgorod khiến 2 người bị thương.

Iran cáo buộc Mỹ “khủng bố kinh tế” bằng lệnh trừng phạt mới

Bộ Ngoại giao Iran ngày 20-8 đã lên án các lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ chuẩn bị công bố, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai bên lâm vào bế tắc, cũng như căng thẳng gia tăng liên quan việc kiểm soát eo biển Hormuz.

Iran cáo buộc Mỹ “khủng bố kinh tế” bằng lệnh trừng phạt mới. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Iran cho biết, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào người dân nước này, tương đương với “khủng bố kinh tế và là tội ác chống lại loài người”, đồng thời khẳng định các biện pháp này sẽ không làm suy yếu quyết tâm của Iran trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Ngày 19-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiến hành “chiến dịch kinh tế tàn khốc nhất từ trước đến nay". Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử đối với Iran, và đây sẽ là một “đòn kép”, áp dụng cùng với việc phong tỏa các cảng của Iran.

Ả rập Xê út và Liban nối lại tuyến vận tải đường bộ sau 5 năm gián đoạn

Ngày 20-8 (giờ địa phương), Ả rập Xê út và Liban đã chính thức nối lại tuyến vận tải hàng hóa đường bộ giữa hai nước, sau gần 5 năm gián đoạn.

Tại cửa khẩu chính Masnaa, hệ thống máy quét hiện đại được đưa vào vận hành nhằm tăng cường kiểm soát hàng hóa, ngăn chặn buôn lậu và đẩy nhanh hoạt động thông quan.

Liban và Ả rập Xê út đã khôi phục tuyến đường thương mại đường bộ, khi cơ quan hải quan Liban bắt đầu vận hành một hệ thống máy quét hiện đại tại cửa khẩu Masnaa. Ảnh: Arab News

Đại sứ Ả rập Xê út tại Liban Fahad bin Abdulrahman Al-Dosari cho biết việc nối lại tuyến đường bộ thể hiện sự tiếp nối hợp tác giữa hai nước, đồng thời khẳng định Ả rập Xê út tin tưởng vào Nhà nước Liban và hy vọng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Liban sang Ả rập Xê út sẽ vượt mức trước khi lệnh đình chỉ nhập khẩu được áp dụng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Công chính và Giao thông Liban Fayez Rasamny khẳng định Chính phủ nước này cam kết bảo đảm an ninh tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Năm 2021, Ả rập Xê út đã đình chỉ nhập khẩu hàng hóa từ Liban, đặc biệt là nông sản, sau khi xảy ra một loạt vụ buôn lậu ma túy.

Mỹ đầu tư 500 triệu USD phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 20-8 quyết định cấp 500 triệu USD cho 7 doanh nghiệp triển khai các dự án về lithium, cobalt cùng các khoáng sản và vật liệu pin khác tại Mỹ. Đây là khoản hỗ trợ mới nhất trong một loạt biện pháp của chính quyền nhằm tăng cường năng lực khai thác, chế biến và xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: vov

Khoản đầu tư được triển khai vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu đưa Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới về khoáng sản và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Chính quyền Mỹ thời gian qua đã sử dụng các khoản vay, tài trợ và đầu tư của chính phủ để thúc đẩy những dự án mới trong lĩnh vực này.

Trong số các dự án được lựa chọn, Bộ Năng lượng Mỹ sẽ dành 100 triệu USD để xây dựng một cơ sở chiết xuất và chế biến lithium, dự kiến hoạt động từ năm 2028 với sản lượng khoảng 5.000 tấn mỗi năm.