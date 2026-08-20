Tin thế giới tối 20-8: Nga tập kích Kiev, Ukraine tăng cường tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

(GLO)- Ông Trump nói Triều Tiên sở hữu 57 vũ khí hạt nhân; Hàn Quốc: Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn; Mỹ tăng sức ép kinh tế, Iran tuyên bố sẵn sàng đối đầu nhiều năm; Nga tập kích Kiev, Ukraine tăng cường tấn công vào lãnh thổ Nga là thông tin quốc tế nổi bật hôm nay.

Ông Trump nói Triều Tiên sở hữu 57 vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Triều Tiên đang sở hữu 57 vũ khí hạt nhân, nhưng không đưa ra bằng chứng hay thông tin chi tiết về con số này. Ông Trump cho rằng việc Bình Nhưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân lẽ ra không nên xảy ra, đồng thời khẳng định ông có quan hệ tốt với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Donald Trump tại một sự kiện ở Garden City, New York ngày 14-8. Ảnh: AFP

Khi được hỏi về khả năng gặp ông Kim vào cuối năm nay, Tổng thống Trump nói “có, tôi sẽ gặp”.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back cho biết không thể bình luận về tuyên bố của ông Trump, đồng thời nói Seoul ước tính Triều Tiên đang sở hữu khoảng 80-120 đầu đạn hạt nhân.

Trong khi đó, Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, nói bà không biết về các cuộc liên lạc giữa lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Mỹ, nhưng khẳng định ông Kim vẫn có những kỷ niệm và cảm xúc tốt đẹp về ông Trump.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng gặp ông Kim Jong-un 3 lần, gần nhất vào năm 2019.

Hàn Quốc: Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Ngày 20-8, quân đội Hàn Quốc cho biết: Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên ngày 28/10/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các tên lửa được phóng khoảng 17 giờ địa phương, bay khoảng 300 km. Quân đội Hàn Quốc tăng cường giám sát, duy trì cảnh giác cao và phối hợp với Mỹ, Nhật Bản để chia sẻ thông tin.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng thông báo một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận “Lá chắn Tự do Ulchi”. Hai nước đã quyết định kết thúc cuộc tập trận vào ngày 21-8, sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Mỹ tăng sức ép kinh tế, Iran tuyên bố sẵn sàng đối đầu nhiều năm



Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phản bác chiến dịch trừng phạt kinh tế do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 19-8, cho rằng đây là cách Washington đánh lạc hướng khỏi những vấn đề kinh tế trong nước.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: REUTERS

Ông Araghchi nhận định chiến dịch của Mỹ xuất phát từ “khoản nợ chưa từng có và chi phí lãi suất tăng vọt”, đồng thời cảnh báo chính sách gây sức ép kinh tế sẽ chỉ dẫn đến thêm thất bại và đe dọa nền kinh tế toàn cầu, chủ quyền trên thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng cho rằng quyết định của Mỹ dựa trên “những tính toán sai lầm”. Theo ông, sau khi cuộc chiến quân sự không mang lại kết quả như Washington mong muốn, Mỹ đang gọi bước đi tiếp theo là “cuộc chiến kinh tế”.

Trong khi đó, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Sardar Mohebbi, tuyên bố Tehran vẫn tiếp tục sản xuất vũ khí và sẽ sử dụng các loại vũ khí có sức hủy diệt lớn hơn nếu xung đột mới nổ ra. Theo ông, Iran đang phát triển các đầu đạn thế hệ mới có độ chính xác cao hơn và tên lửa có tầm bắn xa hơn.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố khởi động chiến dịch mà ông gọi là “khốc liệt nhất từ trước đến nay” nhằm vào nền kinh tế Iran, với “cuộc chiến tranh kinh tế và cô lập ở quy mô chưa từng có”.

Ông Trump cảnh báo các quốc gia, tổ chức tài chính, doanh nghiệp, sân bay hoặc cơ quan chính phủ hỗ trợ Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả kinh tế. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời kêu gọi các đồng minh phối hợp “cô lập và đánh bại mối đe dọa từ Iran”, khẳng định Tehran “sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước đó cảnh báo Iran có thể đối mặt tình trạng “cô lập kinh tế chưa từng có trên thế giới”, trong đó Mỹ gây sức ép tài chính và tiến hành phong tỏa thực tế các cảng của Iran.

Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế, Tehran tuyên bố sẵn sàng đối đầu trong nhiều năm.

Nga tập kích Kiev, Ukraine tăng cường tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng khi hai bên gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Hiện trường tên lửa Nga tấn công ở Kiev, Ukraine, ngày 20-8. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, giới chức Ukraine cho biết đợt tập kích của Nga sáng 20-8 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương tại Kiev. Một chung cư 9 tầng ở quận Solomianskyi bị hư hại nặng và bốc cháy. Trường học, bệnh viện nhi và một số cơ sở khác cũng bị ảnh hưởng; khoảng 90.000 hộ gia đình từng bị mất điện.

Không quân Ukraine cho biết Nga sử dụng hàng chục tên lửa cùng 168 drone. Ukraine tuyên bố bắn hạ 145 drone và phần lớn tên lửa hành trình, nhưng không đánh chặn được tên lửa bay theo quỹ đạo đạn đạo.

Nga xác nhận tiến hành tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào Kiev cùng khu vực lân cận, đồng thời khẳng định mục tiêu là các cơ sở phục vụ quân đội Ukraine.

Cùng thời điểm, Ukraine tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin cho biết khoảng 250 drone đã bay về phía vùng Matxcơva từ tối 19 đến sáng 20-8, phần lớn bị đánh chặn.

Đợt giao tranh mới cũng ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Romania cho biết một drone xâm nhập không phận và rơi xuống khu vực không có người sinh sống; Moldova thông báo một drone bay qua không phận nước này. Ba Lan cũng điều động máy bay và kích hoạt hệ thống phòng không để bảo vệ khu vực giáp Ukraine.