Tin thế giới sáng 20-8: Tổng thống Zelensky tiết lộ nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

(GLO)- Tổng thống Zelensky tiết lộ nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine; Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Iran; Indonesia thu giữ 2,6 tấn ma túy đá dạng lỏng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-8.

Tổng thống Zelensky tiết lộ nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

Trong một bài phát biểu qua video đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Facebook hôm 19-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm của tân Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Yevhenii Khmara.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và tân Bộ trưởng Quốc phòng Yevhenii Khmara. Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết: “Nhiệm vụ quan trọng nhất mà tôi giao cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine trong hoàn cảnh hiện nay là tổ chức một cách hiệu quả hệ thống quốc phòng, hệ thống sản xuất và mua sắm cũng như hệ thống cung ứng cho quân đội”.

Theo Tổng thống Zelensky, việc này phải được thực hiện để công cuộc bảo vệ sinh mạng người dân Ukraine có đầy đủ mọi thứ cần thiết nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của Liên bang Nga, giữ vững các vị trí trên tiền tuyến, tiến hành các chiến dịch chủ động và thực hiện những đòn tấn công đáp trả mạnh mẽ nhằm vào Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, ông Zelensky còn kỳ vọng cùng với các nhà sản xuất vũ khí Ukraine, Bộ Quốc phòng sẽ tạo ra năng lực lớn hơn để bảo vệ không phận Ukraine và cùng với các đối tác tăng cường năng lực cho cả các chiến dịch phòng thủ lẫn tiến công.

Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-8 cho biết, tình hình với Iran hiện “rất tốt”, trong bối cảnh hai bên tạm dừng các cuộc đàm phán và eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng trong cuộc xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đánh giá tình hình Iran hiện tại vẫn rất tốt, đồng thời để ngỏ khả năng các cuộc đàm phán với Iran có thể được nối lại “vào một thời điểm nào đó”.

Ông Trump cũng nhắc lại tuyên bố rằng Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz bất chấp việc Iran bác bỏ tuyên bố này và cho khẳng định mình mới là phía nắm quyền kiểm soát thực tế eo biển.

Các phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi ông Trump được cho là đã chỉ đạo các phái viên trong chính quyền ngừng đàm phán với Iran.

Indonesia thu giữ 2,6 tấn ma túy đá dạng lỏng trên tàu ngoài khơi Sumatra

Nhà chức trách Indonesia vừa thu giữ khoảng 2,6 tấn methamphetamine (ma túy đá) dạng lỏng trên một tàu hàng bị chặn ngoài khơi đảo Sumatra, đồng thời bắt giữ 10 công dân Myanmar bị nghi liên quan một đường dây buôn bán ma túy quốc tế.

Đường bờ biển trải dài và vị trí nằm gần các tuyến đường hàng hải khiến biên giới trên biển của Indonesia trở nên dễ bị tổn thương. Ảnh: AP

Vụ bắt giữ do lực lượng phối hợp gồm Cơ quan Ma túy Quốc gia Indonesia, hải quan và cảnh sát tỉnh Quần đảo Riau thực hiện giữa tuần này, sau khi nhận được thông tin về một con tàu vận chuyển ma túy từ bang Sarawak của Malaysia vào vùng biển Indonesia.

Khám xét tàu, nhà chức trách phát hiện khoảng 2,6 tấn methamphetamine dạng lỏng được giấu trong 8 thùng phuy và các bồn chứa nước. Theo điều tra ban đầu, con tàu này trước đây mang tên MV Rain Maker và có thể đã thay đổi nhận dạng nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Nhà chức trách Indonesia cảnh báo đường bờ biển rộng lớn và vị trí nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế khiến nước này trở thành địa bàn dễ bị các đường dây xuyên quốc gia lợi dụng để vận chuyển ma túy.

Rơi trực thăng tại Kenya, Giám đốc cơ quan tình báo Ecuador thiệt mạng

AFP đưa tin một vụ rơi máy bay trực thăng đã xảy ra ngày 19-8 tại Kenya, khiến toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có Giám đốc cơ quan tình báo Ecuador Michele Sensi-Contugi, vợ ông cùng 5 công dân Mỹ.

5 người Mỹ và giám đốc tình báo Ecuador thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại Kenya. Ảnh: CNN

Một nguồn tin hàng không cho hay chiếc trực thăng chở theo nhiều khách du lịch đã gặp nạn tại hạt Samburu, phía Bắc thủ đô Nairobi.

Xác nhận vụ việc, Bộ trưởng Giao thông Ecuador Roberto Luque đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Michele trên mạng xã hội X.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận 5 công dân nước này đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng chở họ đi ngắm cảnh bị rơi ở khu vực miền Trung Kenya.

Đại sứ quán Mỹ tại Kenya cho biết đang liên lạc với chính quyền địa phương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của các nạn nhân.