Hơn 300 người thiệt mạng trong trận động đất ở Colombia

Trận động đất có độ lớn 7,4 tại Colombia đã cướp đi sinh mạng của hơn 300 người và gây thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, buộc chính quyền khẩn cấp đẩy mạnh công tác cứu hộ và kế hoạch tái thiết.

Ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở Pereira, Colombia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Hơn 1 tuần sau trận động đất có độ lớn 7,4 làm rung chuyển Colombia, báo cáo mới nhất do Cơ quan Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Colombia (UNGRD) công bố ngày 18/8 cho biết số nạn nhân thiệt mạng hiện là 304 người, trong khi 4.548 người bị thương và 426 người vẫn mất tích.

Tình trạng khẩn cấp hiện được áp dụng tại 15 tỉnh và 472 đô thị của Colombia, với 123.789 gia đình bị ảnh hưởng, tương đương 292.043 người.

Theo báo cáo, trận động đất đã làm hư hại 134.342 ngôi nhà và phá hủy 29.554 ngôi nhà, trong khi 267 tòa nhà cao tầng bị sập. Bên cạnh đó, trận động đất cũng gây ảnh hưởng tới 303 cơ sở y tế, 3.443 cơ sở giáo dục và 3.905 công trình công cộng, cùng với 413 đoạn đường, 86 hệ thống cấp nước, 49 cầu đường bộ, 13 cầu dành cho người đi bộ và 5 sân bay.

Thảm họa được nhận định là một “phép thử khắc nghiệt ngay từ đầu nhiệm kỳ” đối với Tổng thống Colombia De la Espriella - người mới chỉ nhậm chức 3 ngày trước khi thảm xảy ra.

Ông De la Espriella ngày 18/8 cho biết đã giao cho Bộ trưởng Nhà ở triển khai một kế hoạch tái thiết “kỳ diệu”, với sự hỗ trợ của khu vực tư nhân.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ông De la Espriella một lần nữa đề nghị Washington tạm thời đình chỉ thuế quan đối với hàng hóa Colombia, nhằm tạo thêm dư địa để nền kinh tế nước này phục hồi. Thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Colombia đã tăng từ 10% lên 12,5% vào cuối tháng 7, ngoại trừ một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dầu mỏ và cà phê.

Theo Thùy Liên (TTXVN/Vietnam+)