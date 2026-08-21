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Thế giới

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Hezbollah

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Trong thông báo ngày 20/8, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 10 cá nhân bị cáo buộc thuộc một mạng lưới chuyển tiền mặt cho Hezbollah.

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Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống miền Nam Liban. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một mạng lưới bị cáo buộc tài trợ cho lực lượng Hezbollah tại Liban, đồng thời tái xác định Hezbollah là lực lượng ủy nhiệm của Iran.

Trong thông báo ngày 20/8, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 10 cá nhân bị cáo buộc thuộc một mạng lưới chuyển tiền mặt cho Hezbollah.

Mạng lưới trên sử dụng các đối tượng vận chuyển hàng trăm triệu USD tiền mặt trên các chuyến bay thương mại giữa Liban, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Iran.

Hoạt động này giúp Hezbollah tiếp cận ngoại tệ thông qua các kênh bên ngoài hệ thống tài chính chính thức, qua đó né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã nhiều lần áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Hezbollah.

Năm 1997, Mỹ liệt Hezbollah vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”. Đến năm 2001, Mỹ cập nhật và xếp nhóm này vào danh sách các “tổ chức khủng bố toàn cầu bị chỉ định đặc biệt.”

Động thái trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban, nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình song phương trong bối cảnh hai nước về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng xung đột kể từ năm 1948. Hezbollah phản đối các cuộc đàm phán này.

Theo Nguyễn Hà (TTXVN/Vietnam+)

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