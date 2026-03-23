Tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới

(GLO)- Báo cáo cho biết số người nói tiếng Pháp trên thế giới đã tăng mạnh từ 321 lên 396 triệu người trong giai đoạn 2022-2025, phản ánh sự mở rộng nhanh chóng của cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt tại châu Phi.

Nhân Ngày quốc tế Pháp ngữ (20-3), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) công bố báo cáo cho biết tiếng Pháp tiếp tục củng cố vị thế trên toàn cầu khi trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới và là ngôn ngữ được giảng dạy nhiều thứ 2, chỉ sau tiếng Anh.

Sách tiếng Pháp trưng bày tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Theo OIF, Pháp vẫn là quốc gia có số người nói tiếng Pháp lớn nhất với hơn 66 triệu người, tiếp theo là CHDC Congo với khoảng 57 triệu người, chiếm hơn một nửa dân số. Algeria đứng thứ 3 với khoảng 15 triệu người nói tiếng Pháp, tương đương khoảng 33% dân số.

OIF dự báo số người nói tiếng Pháp trên thế giới sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những thập niên tới, nhờ sự mở rộng giáo dục và tăng trưởng dân số tại các quốc gia châu Phi.

Hiện nay, xét tổng số người dùng tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ thứ 2 thì tiếng Pháp đứng sau tiếng Anh, tiếng Quan thoại và tiếng Tây Ban Nha. Trong lĩnh vực kinh doanh, tiếng Pháp xếp thứ 3 về mức độ sử dụng, đồng thời đứng thứ 4 về mức độ hiện diện trên Internet.

Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20-3 được chính thức bắt đầu kỷ niệm từ năm 1980, với ý nghĩa tôn vinh Pháp ngữ và đa dạng văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các thành viên. Hiện nay, trên thế giới có gần 400 triệu người sử dụng tiếng Pháp và ở Việt Nam là gần 1 triệu người.