Tiến sĩ giáo dục mầm non nói về thế mạnh khi nam sinh theo nghề nuôi trẻ

Tiến sĩ Nguyễn Thị Triều Tiên (giảng viên Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) chỉ ra những thế mạnh, cơ hội việc làm của nam sinh khi theo học ngành giáo dục mầm non.

Những ngày qua, đã nhiều ý kiến tranh cãi sau khi Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng thưởng 5 triệu đồng cho nam sinh viên đăng ký học ngành giáo dục mầm non. Đa số ý kiến cho rằng ngành này vốn chỉ phù hợp với nữ giới.

Nhiều phụ huynh lên tiếng cho biết không thích một giáo viên nam dạy con mình, đa số đều sợ thầy giáo chăm các bé ăn uống không khéo bằng cô giáo, thiếu sự kiên nhẫn, dịu dàng. Thậm chí có phụ huynh đưa ra quan điểm "thẳng thừng từ chối thầy giáo" lo chuyện vệ sinh hằng ngày cho bé gái.

"Nam giáo viên mầm non, tiểu học là không thích rồi. Con trai thì không sao, con gái cho đi học không an tâm tí nào. Giờ cái gì cũng có thể xảy ra", một người có tên Thu Hà Đám nêu quan điểm trên mạng xã hội khi bàn về vấn đề này.

"Với tôi, tất cả ngành nghề nam nữ đều có thể làm, trừ giáo viên mầm non", cũng trên mạng xã hội, người có tên Vân KyuMin viết.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng không nên định kiến giới tính. "Các cô vẫn vệ sinh cho các học sinh nam... Sao lại phân biệt lạ thế?", một người tên Nguyễn Hải Yến đặt câu hỏi.

Nhìn chung, các phụ huynh đều có tâm lý rất nhiều thứ cần bàn tay cô giáo, trong khi thầy giáo "sức dài vai rộng" sợ rằng khó thay thế được.

Định kiến nghề nghiệp, về giới vẫn còn rất lớn trong xã hội

Ngày 26.4, trao đổi với PV Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Thị Triều Tiên (giảng viên khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) cho rằng những ngày qua dư luận có nhiều ý kiến khác nhau về việc nam sinh theo học ngành giáo dục mầm non cho thấy định kiến nghề nghiệp, về giới vẫn còn rất lớn trong xã hội.

"Số tiền 5 triệu đồng nhà trường thưởng cho nam sinh đăng ký theo học ngành mầm non là một món quà nhằm ghi nhận, động viên các bạn nam đã dám vượt lên định kiến, những suy nghĩ mặc định rằng nữ mới học mầm non. Tôi ủng hộ người trẻ vượt qua những rào cản đó để quyết định theo đuổi đam mê, ước mơ của bản thân", tiến sĩ Triều Tiên nói.

Sau gần 20 năm đào tạo các thế hệ thầy cô giáo mầm non của Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, tiến sĩ Nguyễn Thị Triều Tiên còn gắn bó với trẻ mầm non tại Trường mầm non Cô Tiên Xanh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Bám nghề mầm non thời gian dài, kinh qua nhiều vị trí khác nhau, tiến sĩ Triều Tiên cho rằng đối với nam hay nữ, để theo nghề nuôi dạy trẻ thì điều đầu tiên cần có chính là tình yêu trẻ nhỏ.

"Nhiều người nghĩ rằng thi vào ngành mầm non thì thí sinh phải có năng khiếu như đàn, hát, vẽ, múa… Nhưng thật ra các bạn nhỏ mầm non không chỉ học năng khiếu, các con cũng có học toán, khám phá khoa học, vật lý, văn học, thể chất. Vì vậy, rất cần thầy giáo cùng các con trải nghiệm, khám phá", tiến sĩ Triều Tiên nhấn mạnh.

"Bé mầm non chào thầy bằng chú"

Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Triều Tiên, hiện nay môi trường giáo dục và nhất là mầm non rất cần sự cân bằng giữa nam và nữ.

"Hiện rất nhiều trường mầm non 'vắng bóng' thầy giáo. Chúng ta đang hướng đến cân bằng, bình đẳng giới, các con cần môi trường giáo dục có đầy đủ thầy cô giáo. Vì vậy, việc khuyến khích các nam sinh theo học ngành giáo dục mầm non là cần thiết", tiến sĩ Triều Tiên nêu quan điểm.

Nhớ lại một kỷ niệm tại trường mầm non, tiến sĩ Nguyễn Thị Triều Tiên kể khi thấy thầy giáo thể chất lần đầu lên lớp dạy ở khu vực ngoài sân, các cháu đã đồng loạt vòng tay và "chào chú". "Có cháu thì ậm ừ như đang suy nghĩ, tìm kiếm một lời chào hợp lý hơn… Với các con, cô giáo đã quá gần gũi nhưng thầy giáo thì chưa được chào bao giờ. Đây là một kỷ niệm, cũng là điều mà những người làm giáo dục như chúng tôi cảm thấy cần phải thay đổi suy nghĩ để các con được phát triển trọn vẹn nhất", tiến sĩ Triều Tiên nói.

Vượt qua định kiến để đến thành công

Tiến sĩ Triều Tiên cho biết đã có rất nhiều thầy giáo là bạn học của mình vượt qua định kiến về giới, nghề nghiệp để đi theo đam mê, thực hiện ước mơ làm giáo viên mầm non.

"Hiện tôi có nhiều bạn nam rất thành công trên lĩnh vực giáo dục mầm non. Các thầy đã quyết tâm vượt qua tất cả định kiến để đứng lớp và hiện đã là chủ của một chuỗi giáo dục mầm non", tiến sĩ Nguyễn Thị Triều Tiên tâm sự.

Theo tiến sĩ Triều Tiên, nghề giáo viên mầm non tuy vất vả, hy sinh thời gian, công sức nhưng khi đến với nghề bằng cái tâm, bằng sự đam mê thì chướng ngại nam - nữ sẽ được xóa đi.

"Các bạn nam có nguyện vọng theo nghề giáo viên mầm non, hãy cứ mạnh dạn, tự tin theo đuổi... Nghề nào cũng cao quý, khi chúng ta biết tạo ra giá trị và nghề sẽ theo ta cả đời. Vì vậy, hãy đến với nghề khi thật sự yêu thích. Nếu bạn nam học ngành giáo dục mầm non thì từ đi học cho đến đi làm hầu hết đều sẽ nhận được sự giúp đỡ, yêu thương từ thầy cô hay đồng nghiệp", tiến sĩ Nguyễn Thị Triều Tiên gửi gắm.