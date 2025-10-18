Thượng tướng Phạm Thế Tùng: Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự địa bàn Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 17-10, tại Gia Lai, Thượng tướng Phạm Thế Tùng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị giao ban công tác đảm bảo an ninh nội địa Tây Nguyên 9 tháng đầu năm 2025.

Dự hội nghị có lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lãnh đạo Công an các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hân Ánh

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Công an các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nổi bật là công tác đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ gây mất an ninh trật tự của các thế lực thù địch, phản động FULRO; ngăn chặn hiệu quả hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc kích động chia rẽ đoàn kết; ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng người dân tộc thiểu số vượt biên trái phép; đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương nói riêng và địa bàn chiến lược Tây Nguyên nói chung.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hân Ánh

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị, Công an địa phương đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, các yếu tố tiềm ẩn, tác động đến an ninh trật tự; trao đổi kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, quyết tâm giữ vững ổn định an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, đặc biệt không để phát sinh các “điểm nóng” phức tạp.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các đơn vị, Công an địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự địa bàn chiến lược.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Vì vậy, các cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh Tây Nguyên đặc biệt chú ý, tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những bất cập, hạn chế đã chỉ ra tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hân Ánh

Cùng với đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ sớm, từ cơ sở các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự; ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động tác động của các đối tượng vào địa bàn Tây Nguyên.

Đồng thời, làm tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp chặt chẽ trong khảo sát, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất giải pháp xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm củng cố khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình kinh tế-xã hội khu vực Tây Nguyên.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng (bìa phải) tặng quà cho Công an xã Ayun (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hân Ánh

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cũng đã có buổi làm việc với Công an xã Ayun (tỉnh Gia Lai) để kiểm tra, đánh giá toàn diện các mặt công tác an ninh sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.