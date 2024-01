Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Intel về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

Ca can thiệp động mạch vành phức tạp do các bác sĩ của Viện Tim mạch Việt Nam thực hiện đã được truyền hình trực tiếp đến Singapore, nơi đang diễn ra hội nghị khoa học thế giới về tim mạch can thiệp (Singlive 2024), với sự tham dự của các chuyên gia tim mạch nhiều nước.