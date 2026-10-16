Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt giá cả, phấn đấu giữ CPI năm 2026 tăng khoảng 4,5%

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngày 15-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Công điện số 70/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Để phấn đấu kiểm soát CPI bình quân năm 2026 tăng khoảng 4,5%, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi, phân tích, dự báo diễn biến thị trường; kịp thời nhận diện các yếu tố gây áp lực tăng giá, xây dựng phương án ứng phó phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan bảo đảm nguồn cung nông, lâm, thủy sản, lương thực, thực phẩm; chú trọng các mặt hàng phục vụ nhu cầu cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Ảnh: Phương Vi

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát CPI và những yếu tố tác động đến mặt bằng giá, kịp thời tham mưu giải pháp điều hành. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa; điều hành lãi suất, tín dụng hợp lý, theo dõi tỷ giá và thị trường ngoại hối nhằm hạn chế tác động của lạm phát nhập khẩu.

Đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, Bộ Công Thương được giao theo dõi sát cung cầu và giá cả năng lượng, xăng dầu, điện cùng các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý; chủ động bảo đảm nguồn cung, điều tiết lưu thông, phân phối giữa các vùng, địa phương, không để xảy ra thiếu hàng hoặc tăng giá bất hợp lý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp bảo đảm nguồn cung nông, lâm, thủy sản, lương thực, thực phẩm; chú trọng các mặt hàng phục vụ nhu cầu cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Bộ Xây dựng theo dõi biến động giá vật liệu xây dựng, kịp thời tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, vận chuyển và lưu thông. Bộ Y tế kiểm soát giá thuốc, vật tư y tế, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi cung cầu, giá sách giáo khoa và các hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý.

Công điện cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại; đặc biệt chú trọng bảo đảm nguồn hàng trong mùa mưa bão, thiên tai và thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, công khai thông tin giá và bán hàng theo giá niêm yết; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Theo công điện, 14 địa phương có CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng cao hơn mức bình quân chung cả nước, trong đó có Gia Lai, phải khẩn trương rà soát, phân tích nguyên nhân tăng giá theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ; xác định các yếu tố từ nguồn cung, nhu cầu tiêu dùng, chi phí đầu vào, lưu thông, phân phối và điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Trên cơ sở đó, các địa phương cần xây dựng giải pháp phù hợp, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện, hướng tới kiểm soát CPI trong những tháng còn lại của năm. Các địa phương có CPI tăng thấp hơn mức bình quân chung cũng không được chủ quan, phải theo dõi sát thị trường và chủ động phương án điều hành.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu rà soát thời điểm, mức độ điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hạn chế điều chỉnh tập trung vào cùng thời điểm hoặc những tháng cuối năm khi có thể bố trí phù hợp hơn. Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo giá thị trường, kịp thời đề xuất giải pháp khi phát sinh biến động bất thường, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung hoặc áp lực tăng giá lớn.