Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự WEF Davos 2024 và thăm chính thức Hungary và Romania

(GLO)- Chiều 22-1, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết đồng chí Ksor Keng-nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Chiều 22-1, đoàn công tác do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về việc giải quyết các đơn khiếu nại của công dân tại UBND tỉnh.

(GLO)- Sáng 22-1, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã long trọng đón tiếp đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) do ngài Kim Rithy-Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai.

(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 124/UBND-KGVX về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

(GLO)- Ngày 19-1, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục QP-AN năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy xã Song An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức lễ ra mắt cuốn sách lịch sử truyền thống cách mạng xã Song An giai đoạn 1945-2020.