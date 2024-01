Thanh niên giết chú ruột bị bắt sau 24 giờ gây án

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Chau Rách Tà Na (SN 1993, trú tại xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Na là cháu ruột của ông Chau Ny (SN 1973, cùng trú tại xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Do thường xuyên ăn nhậu say xỉn, Na bị ông Ny la mắng nên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 19 giờ ngày 29/12/2023, sau khi đi nhậu về, Na xảy ra mâu thuẫn với ông Ny dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Na dùng khúc gỗ đánh mạnh vào đầu ông Ny rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Ny được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, đến 6 giờ 15 phút ngày 30/12 thì tử vong.

Ngay sau khi được Công an thị xã Tịnh Biên báo cáo vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ có liên quan và Công an thị xã Tịnh Biên tiến hành điều tra, truy xét nóng đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 17 giờ ngày 30/12, các trinh sát đã bắt giữ được Na khi đang lẩn trốn tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.