Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III, các cơ quan có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không kinh doanh, lưu thông thiết bị vô tuyến điện chưa được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý can nhiễu và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành phòng ngừa và đấu tranh với các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện để hoạt động xâm hại an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội.

Sở Giao thông-Vận tải tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi, vận tải du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương thông qua thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng máy bộ đàm cầm tay, thiết bị âm thanh không dây thuộc phạm vi quản lý kết hợp hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục về cấp phép và hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện; sử dụng, quản lý thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép (thiết bị âm thanh không dây) theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý nhà nước về tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn quản lý; chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ hoặc đột xuất thực hiện kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa phương.

Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh các thiết bị vô tuyến điện không có nguồn gốc hợp pháp, không có chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là các loại thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép không phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, có nguy cơ gây can nhiễu tới hệ thống thông tin vô tuyến điện khác.

Đề nghị Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, đồng thời khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tuyệt đối không kinh doanh, lưu thông thiết bị vô tuyến điện có tần số không phù hợp; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tần số vô tuyến điện nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật khi sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các trường hợp gây can nhiễu tần số.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động thường xuyên rà soát, kiểm tra vùng phủ sóng, kịp thời đầu tư cải thiện chất lượng, mở rộng vùng phủ sóng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh khi sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện phải tiến hành đăng ký cấp giấy phép; sử dụng đúng tần số đã được ấn định cấp phép, không gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin vô tuyến khác; không kinh doanh, sử dụng các thiết bị vô tuyến điện như điện thoại không dây, thiết bị âm thanh không dây… không phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia hoặc không thực hiện đúng các quy định về chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp quy.