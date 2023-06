Tạm giữ tài xế có nồng độ cồn lái ôtô tông hàng loạt xe máy ở Bình Dương

Tin liên quan Ôtô lao vào hàng loạt xe ở Bình Dương khiến nhiều người bị thương

Tối 7.6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Tuấn Anh (sinh năm 1993, ngụ phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, là nhân viên ngân hàng)

Vũ Tuấn Anh bị tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, vào chiều ngày 6.6, Vũ Tuấn Anh điều khiển ôtô hạng sang tông vào hàng loạt xe máy dừng chờ đèn đỏ tại ngã 3 Cửu Long (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, tài xế điều khiển ôtô đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện đi liền phía trước gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm 4 người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng. Trong số các nạn nhân bị thương, một thiếu nữ 17 tuổi bị thương nặng trong tình trạng chết não, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều 7.6, đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, Vũ Tuấn Anh điều khiển xe máy khi trong người có nồng độ cồn. Sau tai nạn, cơ quan chức năng kiểm tra xác định, tài xế Vũ Tuấn Anh có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,748 mg/L.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân phát sinh tai nạn, khởi tố điều tra vụ án theo đúng quy định của pháp luật.