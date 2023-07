Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng cho vay nặng lãi 432%/năm

Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi lên đến 432%/năm.

Tin liên quan Bắt tạm giam đối tượng cho vay nặng lãi 456,25%/năm

Ba đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Trần Văn Phúc (sinh năm 1998, quê quán Hải Dương), Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1986, ngụ Hải Phòng), Lưu Quốc Phong (sinh năm 1990, quê quán Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 2/2023, đối tượng Nguyễn Hoàng Anh cùng Lưu Quốc Phong và Trần Văn Phúc được một người tên Quang (chưa rõ lai lịch) cung cấp 300 triệu đồng tiền vốn để vào Bình Dương hành nghề cho vay tiền lấy lãi. Số tiền lãi thu được các đối tượng chia nhau tiêu xài. Để hành nghề, ba đối tượng thường xuất hiện tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để thực hiện in các tờ quảng cáo phát khắp nơi, cả nhóm nhắm vào đối tượng thiếu tiền cần vay gồm công nhân lao động sinh sống tại các khu nhà trọ và những hộ buôn bán nhỏ…

Các đối tượng trên đã thực hiện cho vay trung bình lãi suất lên đến khoảng 432%/năm. Bước đầu cơ quan công an xác định, các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi là 280 triệu đồng. Qua điều tra, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương thu giữ nhiều tài liệu, bằng chứng của hành vi cho vay nặng lãi trên.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.