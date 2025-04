Subaru Forester 2.0 i-S EyeSight: An toàn chủ động, vận hành vượt trội với giá từ 1 tỷ đồng

(GLO)- Subaru Forester 2.0 i-S EyeSight là mẫu SUV 5 chỗ đến từ Nhật Bản với khả năng vận hành ổn định, thiết kế thực dụng và đặc biệt là gói công nghệ an toàn EyeSight tiên tiến. Đây là lựa chọn phù hợp cho những khách hàng đề cao yếu tố an toàn, tính đa dụng và cảm giác lái chắc chắn.

Subaru Forester phiên bản 2.0 i-S EyeSight giữ vững phong cách thiết kế đơn giản nhưng mạnh mẽ, với những đường nét vuông vức, bề thế mang đậm chất SUV truyền thống.

Mặt trước xe nổi bật với cụm đèn pha LED thiết kế sắc sảo, tích hợp dải đèn định vị ban ngày hiện đại. Lưới tản nhiệt dạng lục giác viền chrome tạo điểm nhấn khỏe khoắn, trong khi phần cản trước được làm dày và chắc chắn, tăng thêm cảm giác an toàn. Bộ mâm hợp kim 18 inch cùng phần gầm cao giúp Forester dễ dàng vượt qua nhiều loại địa hình.

Ảnh: S.T

Bên trong, nội thất Forester mang đậm chất thực dụng và chú trọng vào trải nghiệm người dùng. Ghế ngồi bọc da cao cấp, hàng ghế trước chỉnh điện, ghế lái có chức năng nhớ vị trí. Không gian cabin rộng rãi, trần cao và thoáng, tạo cảm giác dễ chịu trong các chuyến đi dài.

Hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi cùng hệ thống âm thanh 6 loa cơ bản nhưng cho chất lượng âm tốt. Khoang hành lý cũng là điểm cộng lớn khi có thể mở rộng linh hoạt nhờ hàng ghế sau gập phẳng.

Ảnh: S.T

Dưới nắp capo là khối động cơ Boxer 2L hút khí tự nhiên, cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng – Symmetrical AWD. Hệ thống X-Mode cùng khả năng phân bổ lực kéo thông minh giúp xe duy trì độ bám tốt trong điều kiện đường trơn trượt hoặc địa hình phức tạp. Forester không thiên về cảm giác thể thao mà tập trung vào sự ổn định và êm ái khi vận hành.

Điểm nổi bật nhất của phiên bản 2.0 i-S chính là gói công nghệ an toàn chủ động EyeSight. Hệ thống này bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ người lái như phanh tự động khẩn cấp, giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ bám đuôi trong điều kiện kẹt xe. Những trang bị này giúp nâng cao mức độ an toàn tổng thể, đồng thời giảm bớt áp lực cho người lái trong các tình huống phức tạp.

Ảnh: S.T

Subaru Forester 2.0 i-S EyeSight không phải là mẫu xe hào nhoáng về ngoại hình hay nhiều công nghệ giải trí thời thượng, nhưng lại là một chiếc SUV cực kỳ đáng tin cậy. Với hệ dẫn động ưu việt, khung gầm chắc chắn và công nghệ an toàn hàng đầu, đây là lựa chọn phù hợp cho những ai ưu tiên tính thực dụng, an toàn và khả năng chinh phục mọi cung đường.

Dưới đây là giá xe chi tiết:

Hãng xe

Dòng xe

Phiên bản

Phân khúc xe

Động cơ

Giá niêm yết

Subaru

Forester

2.0 i-S EyeSight

Xe cỡ vừa hạng C

Boxer 2.0

1,288 tỷ đồng



(Giá xe có thể có sự thay đổi tuỳ theo đại lý phân phối và các đặc thù về địa lý)