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Sốt xuất huyết: Vì sao ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 đặc biệt nguy hiểm?

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NHÃ UYÊN
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(GLO)- Sốt xuất huyết đang trong mùa cao điểm, số ca mắc tại một số địa phương vẫn ở mức đáng lưu ý. Ngành y tế cảnh báo từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 là giai đoạn đặc biệt nguy hiểm, người bệnh có thể chuyển nặng ngay cả khi đã giảm hoặc hết sốt.

Trong bối cảnh sốt xuất huyết tiếp tục là bệnh truyền nhiễm cần được cảnh giác, các cơ quan y tế lưu ý người dân không nên lấy việc hết sốt làm dấu hiệu để tự đánh giá bệnh đã khỏi.

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Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, khi người bệnh sốt xuất huyết bắt đầu hạ sốt, bệnh có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm. Ảnh: Như Quyên/TNO

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khi sốt xuất huyết Dengue tiến triển nặng, giai đoạn nguy kịch thường diễn ra khoảng 3-7 ngày sau khi xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên. Đây cũng là thời điểm thân nhiệt có thể giảm, nhưng WHO nhấn mạnh điều này không đồng nghĩa người bệnh đang hồi phục.

Thông tin từ Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cũng cho thấy, sốt xuất huyết thường trải qua 3 giai đoạn. Trong 1-2 ngày đầu, người bệnh thường sốt cao đột ngột, có thể khó phân biệt với các bệnh do virus khác. Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, các biểu hiện nặng có thể bắt đầu xuất hiện.

Nguyên nhân khiến giai đoạn này đặc biệt nguy hiểm là người bệnh có thể xảy ra tình trạng tăng tính thấm thành mạch, thoát huyết tương, cô đặc máu và giảm tiểu cầu. Nếu thoát huyết tương nhiều, thể tích tuần hoàn giảm có thể dẫn đến sốc; người bệnh cũng có nguy cơ xuất huyết ở nhiều mức độ.

Theo hướng dẫn của WHO, giai đoạn nguy kịch thường bắt đầu quanh thời điểm hạ sốt, phổ biến vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7. Tình trạng thoát huyết tương có ý nghĩa lâm sàng thường kéo dài khoảng 24-48 giờ. Trong thời gian này, một số bệnh nhân có thể diễn biến xấu nhanh nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

WHO khuyến cáo cần đặc biệt chú ý những dấu hiệu cảnh báo như đau bụng dữ dội, nôn liên tục, chảy máu chân răng, nôn ra máu hoặc đi ngoài ra máu, thở nhanh, mệt mỏi hoặc bồn chồn, khát nhiều, da nhợt và lạnh. Sốt xuất huyết nặng có thể gây thoát huyết tương dẫn đến sốc, tích tụ dịch gây suy hô hấp, xuất huyết nặng hoặc tổn thương cơ quan.

Vì vậy, người mắc sốt xuất huyết, đặc biệt từ ngày thứ 3 trở đi, không nên chủ quan khi thấy nhiệt độ giảm. Khi xuất hiện dấu hiệu cảnh báo, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí.

Cơ quan y tế cũng lưu ý việc truyền dịch phải dựa trên tình trạng cụ thể và chỉ định của bác sĩ, không tự ý truyền dịch tại nhà. Với thuốc hạ sốt, WHO khuyến cáo không sử dụng aspirin hoặc ibuprofen vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu.

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