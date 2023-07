Sốt vé trận đội tuyển nữ Việt Nam đấu New Zealand, đá khung giờ đặc biệt

Tin liên quan Tuyển nữ tiếp tục nhận 'quà' 1 tỉ đồng trước khi lên đường dự World Cup

Trận giao hữu giữa 2 đội tuyển sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 30 ngày 10.7 (giờ địa phương, tức 12 giờ 30 giờ Việt Nam ) trên sân McLean Park. Để chuẩn bị cho màn so tài này, TP.Napier đã bán vé từ ngày 28.4 bằng cả 2 hình thức là trực tuyến trên trang của Ticketek và bán trực tiếp tại sân McLean Park. Đây là trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển nữ New Zealand trước khi bắt đầu các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Chính vì thế, CĐV của “The Ferns” rất muốn chứng kiến đội nhà thi đấu.

Theo Thị trưởng TP.Napier, Kirsten Wise, giá vé của người lớn là 15 USD (hơn 350.000 đồng) và trẻ em là 5 USD (khoảng 120.000 đồng). Ngoài ra, để khuyến khích sự cuồng nhiệt trên sân, ban tổ chức của trận đấu còn dành các chỗ ngồi đặc biệt cho các CĐV đi theo nhóm với mức giá 3.577 USD/nhóm (khoảng 84 triệu).

Ông Kirsten Wise tự hào: “Thật thú vị khi trở thành trung tâm của cơn sốt bóng đá khi New Zealand những ngày gần đây. Trận đấu giữa đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một bước đệm để các cô gái của New Zealand thi đấu tốt tại World Cup nữ 2023. New Zealand đã sẵn sàng đồng tổ chức một trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới”.

Đáng chú ý, trận giao hữu giữa đội tuyển nữ New Zealand và các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam là sự kiện thể thao quốc tế đầu tiên được tổ chức tại sân McLean Park, gần vịnh Hawke's, phía bắc New Zealand kể từ khi khu vực này bị tàn phá bởi bão Gabrielle vào đầu tháng 2.2023. Chính vì thế, Liên đoàn Bóng đá New Zealand kỳ vọng trận đấu này sẽ là một trong những niềm an ủi đối với người dân ở người dân Hawke's Bay.

"Chúng tôi biết mọi thứ đã khó khăn như thế nào đối với người dân Hawke's Bay trong năm nay. Vì vậy, chúng tôi muốn trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup nữ như 1 lời động viên cho tất cả các bạn", HLV đội tuyển nữ New Zealand, Jitka Klimkova chia sẻ.

Đội tuyển nữ New Zealand hiện đang xếp hạng 26 thế giới, hơn đội tuyển nữ Việt Nam 6 bậc. Tuy nhiên, họ đang có phong độ không tốt khi vẫn loay hoay tìm chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 10 trận chỉ toàn hòa và thua. Chính vì thế, “The Ferns” được đánh giá là một đối thủ vừa tầm với HLV Mai Đức Chung và các học trò trước khi bước vào hành trình lịch sử tại World Cup nữ 2023.