Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, các cấp, các ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, trong đó ngành nông nghiệp-lâm nghiệp-thủy sản chiếm 7,56% (giảm 0,46% so với năm 2020); công nghiệp-xây dựng chiếm 53,05% (tăng 0,59% so với năm 2020); thương mại-dịch vụ chiếm 39,39% (giảm 0,13% so với năm 2020). Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,42%, vượt 0,1% so với Nghị quyết Đại hội.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh các hình thức liên kết giữa doanh nghiệp và người sản xuất trong tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng sản xuất tập trung, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Hiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 56,95 triệu đồng/năm.

Thị xã có 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ước đến cuối năm 2023, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 68,18%; tỷ lệ học sinh tiểu học trong độ tuổi đến trường đạt 99,95%. Chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số có chuyển biến tích cực. Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong nền kinh tế qua đào tạo chiếm 61,1%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 64%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%. Theo kết quả rà soát cuối năm 2022, thị xã còn 252 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 2,56%), giảm 165 hộ, vượt 53 hộ so với chỉ tiêu tỉnh giao; hộ cận nghèo giảm còn 434 hộ (chiếm tỷ lệ 4,41%), giảm 110 hộ, vượt 2 hộ so với Nghị quyết Thị ủy.

Trên cơ sở kết quả đạt được, trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt 21 chỉ tiêu trên các lĩnh vực và 3 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025; kịp thời rà soát bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phân công cụ thể, có kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý hài hòa, hiệu quả; tăng cường đi cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề nhạy cảm, phát sinh. Quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho Chi bộ Khối Văn phòng Thị ủy Ayun Pa đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018-2022). Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa tặng giấy khen 2 tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên gồm Đảng bộ xã Ia Rtô, Chi bộ Trung tâm Y tế thị xã và 3 tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2022 gồm Chi bộ Tòa án Nhân dân thị xã, Chi bộ Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã, Chi bộ Khối Văn phòng Thị ủy.