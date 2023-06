Tin liên quan Đảng ủy Quân sự huyện Kbang sơ kết giữa nhiệm kỳ

Trong nửa nhiệm kỳ qua, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành chương trình làm việc toàn khóa, chương trình làm việc năm và nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm đánh giá kết quả triển khai thực hiện; phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế; qua đó, đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đạt kết quả cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Theo đó, kinh tế của huyện được duy trì ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,87% (đạt 108,7% so với kế hoạch); cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý theo Nghị quyết Đại hội đề ra; thu nhập bình quân đầu người (tính đến tháng 5-2023) là 50 triệu đồng/người, đạt 90,90% chỉ tiêu Nghị quyết (tăng 9,51 triệu đồng so với năm 2020). Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 7.667,49 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 7,92%. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đạt 3.587,79 tỷ đồng (tăng 19,5% so với năm 2020). Các công trình thủy lợi được nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ các vùng sản xuất tập trung được tăng cường.

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023 được 3.498 tỷ đồng, đạt 49,27% kế hoạch Nghị quyết đại hội. Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2023 theo đúng kế hoạch; hàng năm, huyện thực hiện tốt các kế hoạch đầu tư công và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư công hiệu quả, đảm bảo đúng theo quy định; các công trình đầu tư xây dựng cơ bản qua các năm đều đảm bảo tiến độ thực hiện giải ngân.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021 và chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã năm 2022, 2023 cho 11 đơn vị đạt kết quả khá, đảm bảo an toàn. Hàng năm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm đủ chỉ tiêu, đúng quy định của pháp luật; giao quân hằng năm đạt 100% kế hoạch đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định...

Thời gian tới, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển hợp lý, bền vững. Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu Quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; kêu gọi, thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển kinh tế tại cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện. Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã kiểu mới; nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện...