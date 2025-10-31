Singapore tịch thu hơn 115 triệu USD của doanh nhân Campuchia Chen Zhi

(GLO)- Các tài sản bị thu giữ gồm 6 bất động sản, cùng nhiều tài khoản ngân hàng, chứng khoán và tiền mặt liên quan đến Chủ tịch Prince Group - Chen Zhi, hiện bị cáo buộc rửa tiền và gian lận.

Ngày 31-10, tờ Straits Times đưa tin cảnh sát Singapore đã tịch thu hơn 150 triệu SGD (khoảng 115,9 triệu USD) tài sản liên quan đến Prince Group - tập đoàn đa quốc gia bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.

Các tài sản bị thu giữ gồm 6 bất động sản, cùng nhiều tài khoản ngân hàng, chứng khoán và tiền mặt liên quan đến Chủ tịch Prince Group - doanh nhân người Campuchia Chen Zhi, hiện bị cáo buộc rửa tiền và gian lận.

Du thuyền là một trong những tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince và Chen Zhi bị Singapore tịch thu. Ảnh: CNA

Ngoài ra một du thuyền, 11 xe ô tô và nhiều chai rượu cao cấp cũng nằm trong danh mục bị áp dụng lệnh cấm chuyển nhượng.

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) xác nhận đang phối hợp với cảnh sát theo dõi vụ việc, cho biết các tổ chức tài chính đã nộp báo cáo về giao dịch đáng ngờ liên quan Prince Group từ năm 2022 và đã phong tỏa một số tài khoản.

Theo Hãng tin Reuters, chiến dịch thu giữ diễn ra sau khi Anh và Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới này, cáo buộc họ vận hành các trung tâm lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức để chiếm đoạt tiền của nạn nhân trên khắp thế giới.

Prince Group tự nhận mình là một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia, có nhiều dự án khu nghỉ dưỡng và khách sạn tại Campuchia.

Vào năm 2024, cảnh sát Singapore đã nhận được thông tin từ Văn phòng Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STRO) của Singapore về những hoạt động tài chính bất thường của ông Chen và nhóm liên quan.

Sau đó, cơ quan chức năng đã phối hợp với các đối tác nước ngoài để thu thập thêm thông tin và hỗ trợ điều tra, do các hoạt động tội phạm bị nghi diễn ra bên ngoài lãnh thổ Singapore.

Theo Chính phủ Anh, các “trung tâm lừa đảo” này đặt tại Campuchia, Myanmar và nhiều nước trong khu vực, nơi nhiều người bị lừa bằng quảng cáo tuyển dụng giả, sau đó bị ép thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa bạo lực và tra tấn.

Đồng thời, Chính phủ Mỹ cũng cáo buộc ông Chen Zhi cùng đồng phạm điều hành hệ thống lừa đảo qua mạng, âm mưu rửa tiền và điều hành các khu trại lừa đảo cưỡng bức lao động tại Campuchia thu lợi hàng tỷ USD.

Washington đã thu giữ số bitcoin trị giá 14 tỷ USD và cho biết nhóm này đã dùng tiền bất hợp pháp để mua du thuyền, máy bay phản lực và tranh Picasso.

Bộ Tài chính Mỹ mô tả đây là chiến dịch trừng phạt lớn nhất từng diễn ra ở Đông Nam Á, nhắm vào 146 cá nhân trong tổ chức tội phạm này.

Cảnh sát Singapore cho biết hiện chủ tịch Chen Zhi và các cộng sự thân cận không có mặt tại Singapore, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.