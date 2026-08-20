Sau sự cố VN34, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát toàn diện quy trình khai thác tàu bay

(GLO)- Sau sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines tại Munich (Đức), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát toàn diện quy trình khai thác, bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của tổ bay.

Ngày 20-8, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8452/VPCP-CN gửi các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công an, Quốc phòng, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về tăng cường bảo đảm an toàn giao thông hàng không dân dụng.

Chỉ đạo được đưa ra sau khi Bộ Xây dựng có báo cáo về sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines xảy ra ngày 15-8 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát toàn diện quy trình khai thác, công tác bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của tổ bay. Ảnh minh họa: Phi Long/VOV

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay của Đức trong quá trình điều tra, đánh giá các vấn đề liên quan.

Các đơn vị phải chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến và kết quả điều tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý. Quá trình điều tra phải tuân thủ pháp luật Việt Nam cùng các điều ước, quy định quốc tế có liên quan.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn diện quy trình khai thác, công tác bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của tổ bay.

Các cơ quan liên quan phải thực hiện ngay những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động khai thác. Trường hợp phát hiện vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, phải xử lý ngay, không để xảy ra sự cố tương tự.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ đầy đủ hành khách bị ảnh hưởng; chủ động cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời cho các phương tiện thông tin đại chúng, tránh gây hoang mang dư luận.

Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trao đổi, xác minh thông tin cần thiết phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và xử lý sự cố theo quy định.

Trước đó, chuyến bay VN34 từ Munich về Hà Nội ngày 15-8, cất cánh lúc 13 giờ 57 phút giờ địa phương. Sau khi cất cánh, hệ thống xuất hiện cảnh báo liên quan việc đuôi máy bay va quệt đường băng và áp suất lốp.

Tổ lái thông báo cho kiểm soát viên không lưu và quyết định quay lại Munich để kiểm tra kỹ thuật. Máy bay hạ cánh an toàn; toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay được đưa vào nhà ga.

Tàu bay sau đó được đưa về bãi đỗ để kiểm tra, đánh giá và phục vụ điều tra. Đến chiều 16-8, Vietnam Airlines đã bố trí hành trình thay thế cho toàn bộ hành khách trên các chuyến bay của hãng và một số hãng hàng không khác.

Hiện phía Việt Nam đang phối hợp với nhà chức trách Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố VN34.