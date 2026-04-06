Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

(GLO)- Hiện nay, trên cánh đồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại phường Hoài Nhơn Đông, tình trạng rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng đã xuất hiện hiện tượng cháy rầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

Trong vụ này, toàn phường gieo sạ hơn 890 ha lúa. Thời gian gần đây, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp: sáng sớm và ban đêm có sương mù, ban ngày nắng nóng, biên độ nhiệt chênh lệch lớn giữa ngày và đêm đã tạo môi trường thuận lợi cho rầy phát triển mạnh. Hiện lúa đang ở giai đoạn chắc xanh đến chín - thời điểm rầy gây hại với mật độ cao và tốc độ lây lan nhanh.

Một ruộng lúa bị cháy rầy.

Trước tình hình trên, bà con nông dân đã chủ động thăm đồng, theo dõi và phun thuốc phòng trừ nhằm hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, do rầy tiếp tục phát sinh và gia tăng mật độ, một số diện tích vẫn bị cháy rầy cục bộ. Bà Bạch Thị Hường (TDP An Nghiệp) chia sẻ: “Gia đình tôi gieo sạ 5 sào, nhưng hiện đã có 3 sào bị rầy gây hại. Dù đã phát hiện và phun thuốc kịp thời, thiệt hại vẫn rất lớn vì rầy phát triển quá nhanh.”

Nông dân tách ruộng lúa thành luống hạn chế rầy lây lan và dễ xử lý thuốc.

Để giảm thiểu thiệt hại, chính quyền địa phương cùng ngành chuyên môn khuyến cáo bà con cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi mật độ rầy để xử lý kịp thời, đúng kỹ thuật. Đối với những diện tích lúa đã chín, cần khẩn trương thu hoạch sớm nhằm hạn chế tổn thất, đồng thời đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm.