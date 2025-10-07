Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Ra mắt Câu lạc bộ chèo Bả trạo trong thanh niên Tuy Phước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, Đoàn xã Tuy Phước đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ chèo Bả trạo trong thanh niên vào tối 6-10.

Câu lạc bộ (CLB) chèo Bả trạo trong thanh niên Tuy Phước quy tụ 25 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn xã. Ngoài ra, CLB mời các nghệ nhân, ông tổng cùng những hạt nhân văn nghệ, người am hiểu chèo Bả trạo trực tiếp hướng dẫn, truyền dạy cho các thành viên.

cheo-ba-trao-tuy-phuoc
Câu lạc bộ chèo Bả trạo trong thanh niên Tuy Phước thu hút 25 đoàn viên, thanh niên tham gia. Ảnh: ĐVCC

Các thành viên trong CLB được sinh hoạt, giao lưu, tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của chèo Bả trạo; tập luyện về bài hát, điệu múa chèo Bả trạo cơ bản để phục vụ trong các dịp lễ, hoạt động của Đoàn, Hội, biểu diễn trong các sự kiện văn hóa, văn nghệ của xã và giao lưu với các đơn vị bạn.

Chị Trần Hồng Vân-Bí thư Chi đoàn thôn Bình Thái, chủ nhiệm CLB-chia sẻ: Sự quan tâm, định hướng sâu sát của Đảng ủy xã Tuy Phước cùng sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương đã đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích, định hướng thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Việc thành lập CLB sẽ góp phần gìn giữ di sản văn hóa dân gian đặc sắc của vùng ven biển, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với văn hóa quê hương. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy năng khiếu, gắn kết cộng đồng, qua đó giáo dục truyền thống, tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương, biển đảo.

cau-lac-bo-cheo-ba-trao-tuy-phuoc.jpg
Ban Thường vụ Đoàn xã Tuy Phước tặng 2 triệu đồng làm quỹ hoạt động ban đầu cho Câu lạc bộ chèo Bả trạo Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đoàn xã Tuy Phước đã tặng 2 triệu đồng làm quỹ hoạt động ban đầu cho CLB, thể hiện sự quan tâm, đồng hành và khích lệ tinh thần cho các thành viên trong quá trình duy trì, phát triển phong trào.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Có thể bạn quan tâm

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Văn hóa

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắt son niềm tin theo Đảng” sẽ diễn ra vào tối 4-10

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắt son niềm tin theo Đảng” sẽ diễn ra vào tối 4-10

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tối ngày 4-10, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sắt son niềm tin theo Đảng” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Văn hóa

(GLO)-Trung thu đang đến gần, không khí tập luyện và làm lân ở một số nơi ở trở nên sôi nổi. Người tỉ mỉ chế tác từng chiếc đầu lân, người hăng say luyện tập, góp phần giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho thiếu nhi.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Hơn 20 năm nuôi mộng văn chương, nhà thơ Ngô Thanh Vân đã trình làng 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn, 2 tập tản văn. Với chị, khi đường văn chạm vào trái tim sẽ trở thành tình yêu biết hát bởi mong muốn của người viết là được đồng hành với bạn đọc bằng những điều bình dị, chân thành nhất.

EXPO 2025: Phô diễn vẻ đẹp tâm hồn xứ sở

EXPO 2025: Phô diễn vẻ đẹp tâm hồn xứ sở

Văn hóa

(GLO)- Từ chỗ “xuất khẩu” thành công sắc màu thổ cẩm, tiếng cồng chiêng và võ cổ truyền, đoàn nghệ nhân và vận động viên Gia Lai tham gia Triển lãm Thế giới 2025 (EXPO 2025) tại Nhật Bản đã phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của tâm hồn xứ sở.

Ghè Tây Nguyên chứa đựng rất nhiều câu chuyện thú vị. Ảnh: Phương Duyên

Nghe ghè kể chuyện nhân sinh…

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Ghè (còn gọi là ché) là một trong những vật dụng gần như không thể thiếu trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Từ chất liệu chế tác, kích thước đến kiểu dáng tai ghè, đặc biệt là hoa văn đều ẩn chứa những câu chuyện thú vị.

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

Văn hóa

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null