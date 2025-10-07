Ra mắt Câu lạc bộ chèo Bả trạo trong thanh niên Tuy Phước

(GLO)-Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, Đoàn xã Tuy Phước đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ chèo Bả trạo trong thanh niên vào tối 6-10.

Câu lạc bộ (CLB) chèo Bả trạo trong thanh niên Tuy Phước quy tụ 25 đoàn viên, thanh niên đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn xã. Ngoài ra, CLB mời các nghệ nhân, ông tổng cùng những hạt nhân văn nghệ, người am hiểu chèo Bả trạo trực tiếp hướng dẫn, truyền dạy cho các thành viên.

Câu lạc bộ chèo Bả trạo trong thanh niên Tuy Phước thu hút 25 đoàn viên, thanh niên tham gia. Ảnh: ĐVCC

Các thành viên trong CLB được sinh hoạt, giao lưu, tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của chèo Bả trạo; tập luyện về bài hát, điệu múa chèo Bả trạo cơ bản để phục vụ trong các dịp lễ, hoạt động của Đoàn, Hội, biểu diễn trong các sự kiện văn hóa, văn nghệ của xã và giao lưu với các đơn vị bạn.

Chị Trần Hồng Vân-Bí thư Chi đoàn thôn Bình Thái, chủ nhiệm CLB-chia sẻ: Sự quan tâm, định hướng sâu sát của Đảng ủy xã Tuy Phước cùng sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương đã đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích, định hướng thanh niên tham gia bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Việc thành lập CLB sẽ góp phần gìn giữ di sản văn hóa dân gian đặc sắc của vùng ven biển, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với văn hóa quê hương. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy năng khiếu, gắn kết cộng đồng, qua đó giáo dục truyền thống, tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương, biển đảo.

Ban Thường vụ Đoàn xã Tuy Phước tặng 2 triệu đồng làm quỹ hoạt động ban đầu cho Câu lạc bộ chèo Bả trạo Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đoàn xã Tuy Phước đã tặng 2 triệu đồng làm quỹ hoạt động ban đầu cho CLB, thể hiện sự quan tâm, đồng hành và khích lệ tinh thần cho các thành viên trong quá trình duy trì, phát triển phong trào.