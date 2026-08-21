Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng lãnh đạo Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ đặc xá năm 2026 được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Các tổ thẩm định liên ngành đã kiểm tra 10.566 hồ sơ, trong đó 10.509 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Trên cơ sở đó, Hội đồng tư vấn đặc xá và Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân. Đến ngày 1-6-2026, có 9.753 phạm nhân chính thức được đặc xá.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.L

Cùng với thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng được các địa phương quan tâm. Hơn 94% người được đặc xá trở về nơi cư trú đã hoàn tất thủ tục đăng ký cư trú, trên 93% được cấp căn cước; 6.580 người có việc làm, chiếm gần 67,5%.

Tại Gia Lai, trong năm 2026, Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh đã tổ chức 2 đợt xét giảm án cho 86 phạm nhân, đề nghị tha tù trước thời hạn cho 8 phạm nhân và xét đặc xá cho 43 phạm nhân. Toàn tỉnh hiện có 2.787 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; duy trì 124 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, quản lý hơn 6.170 người chấp hành xong án phạt tù chưa được xóa án tích. Trong đó, gần 3.000 người có việc làm; tỷ lệ vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự chiếm 0,6%.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tham luận, trao đổi về những kết quả đạt được, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục, hỗ trợ người được đặc xá ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi hành án hình sự và đặc xá; bảo đảm quá trình thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng về chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước; chủ động đấu tranh, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc về công tác đặc xá.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu gắn công tác đặc xá với tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện để phạm nhân yên tâm cải tạo, phấn đấu tiến bộ; quan tâm hỗ trợ người được đặc xá về việc làm, sinh kế, tiếp cận nguồn vốn để ổn định cuộc sống.

Cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và gia đình cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý, giáo dục, động viên, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện để họ sớm hoà nhập cộng đồng, hạn chế vi phạm pháp luật và tái phạm tội.