Gia Lai xếp thứ 6 cả nước về cấp vốn vay cho người hoàn lương

(GLO)- Đó là thông tin mà bà Phạm Hương Giang, Giám đốc Ban Tín dụng học sinh-sinh viên và các đối tượng chính sách (Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam) cho biết tại buổi làm việc vào sáng 19-9.

Trong 2 ngày 17 và 18-9, bà Phạm Hương Giang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 22) về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù tại Gia Lai.

Đoàn công tác thông báo kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Minh Ngọc

Qua thực tế kiểm tra tại xã Cửu An, phường An Bình và phường Bình Định, đoàn công tác của Bộ Công an và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời gặp gỡ một số người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn tín dụng để sản xuất kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng và một số mô hình kinh tế tiêu biểu của người chấp hành xong án phạt tù.

Kết quả cho thấy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an đã nỗ lực hỗ trợ nhằm giúp người hoàn lương có nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, học nghề, ổn định cuộc sống, từ đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Đại biểu giải trình, làm rõ một số ý kiến của đoàn công tác. Ảnh: Minh Ngọc

Qua 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 22, tính đến ngày 31-7-2025, tổng số vốn cho người chấp hành xong án phạt tù vay là 54,7 tỷ đồng.

Tuy đạt được kết quả tích cực và là địa phương xếp thứ 6 trong cả nước, nhưng thực tế vẫn còn một số xã, phường chưa có người chấp hành xong án phạt tù vay vốn do tâm lý e ngại khó thu hồi nợ. Ngoài ra, vẫn còn hiện tượng e ngại khi tuyển dụng người hoàn lương.

Đoàn công tác đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Công an tỉnh sớm ban hành quy chế phối hợp phù hợp với tình hình sau sáp nhập nhằm thống nhất chỉ đạo công tác cấp tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22, góp phần hiện thực hóa chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.