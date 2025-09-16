Kiểm tra việc thực hiện tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn Gia Lai

(GLO)- Sáng 16-9, tại Công an tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của Trung ương bắt đầu kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Ban tín dụng học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách (Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam) Phạm Hương Giang - Trưởng đoàn công tác đã công bố Quyết định kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng cho người hoàn lương trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quốc Hùng

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ: Trong những năm qua, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc giải quyết việc làm, tạo điều kiện vay vốn đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/QĐ-TTg, giúp các đối tượng có nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, học nghề, ổn định cuộc sống.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg, tính đến ngày 31-7-2025, tổng số vốn cho người chấp hành xong án phạt tù vay là 54,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn trung ương là 25 tỷ, nguồn vốn ngân sách địa phương là 29,1 tỷ đồng. Từ khi triển khai đến nay không phát sinh nợ xấu, tỷ lệ thu lãi đạt 100% kế hoạch, không có lãi tồn đọng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã trao đổi về những khó khăn trong việc triển khai Quyết định số 22/QĐ-TTg.

Sau khi công bố quyết định, đoàn công tác sẽ kiểm tra thực tế tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.