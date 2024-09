Theo thống kê, có 32 điểm trọng yếu đê biển, đê cửa sông tại các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Nghệ An có thể bị thiệt hại nặng khi bão từ cấp 13 đổ bộ.

Tin từ Cục CSGT, Bộ Công an cho biết toàn quốc đã xảy ra 257 vụ tai nạn giao thông làm chết 124 người, bị thương 193 người trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 (từ 31-8 đến 3-9).

Do lượng xe tăng cao vào lễ 2-9 và xảy ra tai nạn ngay đoạn đường dẫn vào đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nên gây kẹt xe kéo dài.

(GLO)- Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9.