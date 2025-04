Phụ nữ xã Thăng Hưng chung tay xây dựng văn hoá giao thông

(GLO)- Sáng 21-4, tại xã Thăng Hưng (huyện Chư Prông), 100 cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham gia buổi truyền thông pháp luật về an toàn giao thông do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức.

Tại buổi truyền thông, báo cáo viên Ban An toàn giao thông tỉnh đã phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phân tích vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Phụ nữ trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông ngay trong mỗi gia đình; đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành luật giao thông đường bộ, nhất là trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn đang là vấn đề được cộng đồng và xã hội quan tâm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Châu

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thăng Hưng ra mắt câu lạc bộ “Gia đình hội viên, phụ nữ có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông” với 30 thành viên. Câu lạc bộ sẽ là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, lan toả việc tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng.