Phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão vận động được trên 1.175 tỷ đồng

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến-Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Tất Thắng- Ủy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp, nhà tài trợ cho phong trào. Hội nghị được kết nối đến 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố với trên 1.000 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu Gia Lai có ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo, viên chức Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Phong trào “Tết nhân ái” được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (nhiệm kỳ 2022-2027) thống nhất triển khai từ năm 2023 trên cơ sở kế thừa, phát huy kết quả của Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động từ năm 1999. Xuân Quý Mão năm 2023 là năm đầu tiên các cấp Hội triển khai phong trào “Tết nhân ái”.

Kết quả, toàn hệ thống Hội đã vận động nguồn lực thực hiện phong trào đạt trên 1.175 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật). Trong đó, nguồn do Trung ương Hội vận động hỗ trợ các tỉnh, thành Hội hơn 22,2 tỷ đồng; nguồn do các tỉnh, thành Hội vận động hỗ trợ trong tỉnh là hơn 1.125,9 tỷ đồng; nguồn do các tỉnh, thành Hội vận động hỗ trợ các tỉnh, thành Hội khác là trên 27,4 tỷ đồng. Thông qua phong trào, cả nước có hơn 2,6 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ. Toàn hệ thống Hội đã tổ chức được 374 chương trình “Tết nhân ái” theo quy mô “Hội chợ-tặng quà-Vui tết”, trong đó Trung ương Hội phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố tổ chức 10 chương trình điểm “Tết nhân ái” tại 8 cụm thi đua; trực tiếp chỉ đạo tổ chức 7 chương trình theo chỉ định của nhà tài trợ.

Tại Gia Lai, phong trào “Tết nhân ái” đã vận động và trao tặng được 52.186 suất quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Phong trào được triển khai đồng loạt bằng nhiều hình thức như Chợ Tết nhân ái, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, xây nhà, xây trường… Tổng giá trị phong trào đạt hơn 17,89 tỷ đồng. Phong trào đã lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia của các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và đông đảo tầng lớp Nhân dân.

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023 và trao ghi nhận "Tấm lòng vàng" cho 2 nhà tài trợ.

Đồng thời, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp tổ chức hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội giai đoạn 2023-2027.