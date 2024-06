Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy ở Đà Lạt, Lâm Đồng

Thủ tướng: Mở đợt thi đua nước rút hoàn thành xây dựng Đường dây 500kV mạch 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng thi công và nhân dân địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau thúc đẩy triển khai dự án, đồng thời tổ chức hoàn nguyên, trả lại cảnh quan, môi trường.

Vì sao nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị cách chức? UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương.

Cháy căn hộ tầng 19 chung cư Akari 2 ở quận Bình Tân Rạng sáng, chuông báo cháy réo dồn dập. Nhiều người dân đang ngủ vùng dậy chạy theo lối cầu thang bộ.

Nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ở Quảng Ngãi: Trả thù theo lời thề với bà nội Nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ở Quảng Ngãi khai từng hứa với bà nội sẽ đòi lại thửa đất cho gia đình.

Cháy lớn tại kho hàng Viettel Post Một kho hàng của Viettel Post bất ngờ xảy ra cháy trong đêm, bước đầu không có thiệt hại về người.

Bắt giam cán bộ sở GTVT nhận hối lộ Nghệ đã cấu kết cùng hai đối tượng khác để lập hồ sơ, cải tạo xe, cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo giả để trục lợi.

Bắt giam cựu Giám đốc CDC Thừa Thiên-Huế sau hơn 1 tháng được miễn hình phạt Sau hơn 1 tháng được tòa án miễn hình phạt chính, cựu Giám đốc CDC Thừa Thiên-Huế bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn cùng nhân viên chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng.

Một Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện bị bắt Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Kiến Xương, do có liên quan đến doanh nhân Nguyễn Sơn La, còn được gọi là La "điên".

Tạm giam 3 đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép nửa triệu USD qua biên giới Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép hơn 530.000USD qua biên giới Campuchia, chiều 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Khai trương hoạt động Phòng giao dịch Chư Rcăm (GLO)-Sáng 21- 6, Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai trương hoạt động Phòng giao dịch Chư Rcăm (thôn Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa). Sự kiện quan trọng này đánh dấu bước phát triển mạng lưới của chi nhánh nhằm phục vụ tốt nhu cầu giao dịch của nhân dân 5 xã xa trung tâm huyện.

Bắt nữ bị can bị truy nã trong đường dây đánh bạc 3.600 tỉ đồng Công an tỉnh Sóc Trăng vừa bắt giữ bị can Nguyễn Thị Trang Anh bị truy nã trong đường dây đánh bạc 3.600 tỉ đồng, do Công an tỉnh Nam Định triệt phá.

Đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên TW Đảng Trong thời gian làm Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021, ông Đinh Tiến Dũng đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Hiện trường ám ảnh vụ sát hại 4 người trong 1 gia đình ở Quảng Ngãi Nghi phạm sát hại 4 người ở Quảng Ngãi khai đã sinh sống ở Bà Rịa – Vũng Tàu từ nhỏ, không liên lạc với gia đình anh Tài.

Quảng Nam: Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An Nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hội An Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo để tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Thu Điệp, Nguyễn Khưu Đông Phong trúng thầu và ăn chia theo giá trị hợp đồng.

Ia Pa còn hơn 2.000 hộ nghèo người dân tộc thiểu số (GLO)- Hôm qua (20-6), huyện Ia Pa tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV với sự tham dự của 114 đại biểu đại diện cho các DTTS đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Việt Nam lên tiếng việc Philippines đệ trình báo cáo về Biển Đông Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế.

Tổng thống Nga Putin kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Việt Nam là bạn và đối tác tin cậy của Liên bang Nga, tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới trong quan hệ hai nước.

