Ông Lộc bị cơ quan công an bắt tạm giam vì đưa hối lộ hơn 140 triệu đồng cho Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-13D (huyện Bình Chánh, TPHCM) để bỏ qua nhiều lỗi vi phạm, cấp 97 giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

(GLO)- Sáng 15-12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân thực hiện Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngày 14/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".