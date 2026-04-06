Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Phát hiện loài thằn lằn mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo Znews, Tri thức và Cuộc sống)

(GLO)- Một loài thằn lằn mới có tên khoa học Scincella vuquangensis (thường gọi là thằn lằn cổ Vũ Quang), thuộc nhóm bò sát lưỡng cư, vừa được phát hiện tại Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Phát hiện này vừa được các nhà khoa học công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế Zootaxa. Đây là thành quả của sự phối hợp nghiên cứu giữa Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Sinh học và Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Quá trình khảo sát, thu mẫu và phân tích đã góp phần làm sáng tỏ thêm giá trị sinh học đặc hữu của hệ sinh thái rừng tại địa phương.

phat-hien-loai-than-lan-moi-tai-vuon-quoc-gia-vu-quang.jpg
Mẫu vật của loài thằn lằn được thu thập tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: Znews

Khám phá trên tiếp tục khẳng định tiềm năng to lớn về đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Vũ Quang nói riêng và của Việt Nam nói chung. Đồng thời, loài thằn lằn mới được phát hiện không chỉ có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học mà còn góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn đa dạng sinh học cho cả khu vực.

Vườn quốc gia Vũ Quang nằm ở trung tâm dãy Trường Sơn. Với diện tích hơn 57.000 ha, đây được xác định là khu vực sinh thái có mức độ ưu tiên toàn cầu, giữ giá trị quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học cho Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Tại Vườn đã xác định được 1.829 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 813 chi với 217 họ.

Đánh giá bài viết

Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 9 loài chim mới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, có 2 loài quý hiếm là Dù dì phương Đông và Yểng thông qua phân tích, xử lý hình ảnh bằng phần mềm Wildlife Insight - công cụ chuyên dụng trong nghiên cứu và giám định đa dạng sinh học.

Tin tức công nghệ

(GLO)- Theo nghiên cứu mới công bố về tình hình an ninh mạng toàn cầu của Kaspersky, tấn công mạng chuỗi cung ứng đang trở thành một trong những mối đe dọa phổ biến nhất đối với doanh nghiệp. Hiện Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia chịu rủi ro cao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Để phục vụ lễ khai mạc và chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, bảo đảm hạ tầng viễn thông, mạng di động và internet hoạt động ổn định, thông suốt.

Tin tức công nghệ

(GLO)- OpenAI đang lên kế hoạch hợp nhất ChatGPT, nền tảng lập trình Codex và trình duyệt của mình thành “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn. Điều này nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, tập trung nguồn lực để cạnh tranh với các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Bộ KH&CN đang khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 2815/QĐ-TTg ngày 28-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược, trước mắt tập trung vào 6 sản phẩm công nghệ chiến lược.

Tin tức công nghệ

(GLO)- Bản nâng cấp mới đây của Google Maps tập trung vào các tính năng AI được hỗ trợ bởi mô hình Gemini từ Google. Một trong những điểm nổi bật của bản cập nhật là tính năng mới mang tên Ask Maps, cho phép người dùng tương tác với Google Maps giống như một chatbot.

null