Phát hiện loài thằn lằn mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

(GLO)- Một loài thằn lằn mới có tên khoa học Scincella vuquangensis (thường gọi là thằn lằn cổ Vũ Quang), thuộc nhóm bò sát lưỡng cư, vừa được phát hiện tại Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Phát hiện này vừa được các nhà khoa học công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế Zootaxa. Đây là thành quả của sự phối hợp nghiên cứu giữa Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Sinh học và Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Quá trình khảo sát, thu mẫu và phân tích đã góp phần làm sáng tỏ thêm giá trị sinh học đặc hữu của hệ sinh thái rừng tại địa phương.

Mẫu vật của loài thằn lằn được thu thập tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: Znews

Khám phá trên tiếp tục khẳng định tiềm năng to lớn về đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Vũ Quang nói riêng và của Việt Nam nói chung. Đồng thời, loài thằn lằn mới được phát hiện không chỉ có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học mà còn góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn đa dạng sinh học cho cả khu vực.

Vườn quốc gia Vũ Quang nằm ở trung tâm dãy Trường Sơn. Với diện tích hơn 57.000 ha, đây được xác định là khu vực sinh thái có mức độ ưu tiên toàn cầu, giữ giá trị quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học cho Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Tại Vườn đã xác định được 1.829 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 813 chi với 217 họ.