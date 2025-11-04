Phát hiện 5.700 m2 rừng bị hủy hoại ở xã Uar

(GLO)- Ngày 4-11, Hạt Kiểm lâm khu vực Phú Túc (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại lâm phần của UBND xã Uar.

Theo thông tin ban đầu, khoảng cuối tháng 10-2025, UBND xã Uar nhận được tin báo về việc có diện tích lớn rừng bị phá nên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Phú Túc xác minh làm rõ.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ ở hiện trường. Ảnh: ĐVCC

Các đơn vị trên cùng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 tiến hành khám nghiệm hiện trường, đánh giá chứng cứ. Qua đó, xác định đã có 5.700 m2 rừng sản xuất bị hủy hoại nằm ở lô 1, khoảnh 6; lô 16, khoảnh 2 của tiểu khu 1371, thuộc lâm phần UBND xã Uar.

Hiện trường diện tích rừng bị phá trái pháp luật có gốc cây chủng loại dầu, cà chít, kơ nia… với đường kính 10-20 cm, chiều cao gốc chặt 30-90 cm.

Lực lượng chức năng nhận định, cây rừng bị cưa hạ bằng cưa máy, rìu, rựa. Thời gian bị phá cách thời điểm kiểm tra khoảng 15-20 ngày. Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 chiếc máy đào vô chủ.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực Phú Túc, với quy mô thiệt hại như trên đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố và chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.