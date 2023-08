Phẫn nộ cảnh người đàn ông bị đá, đạp liên tiếp vào đầu, bất tỉnh trên quốc lộ

Bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy, nguyên chuyên viên NXB Giáo dục Việt Nam đã giúp Cty Việt Á nhiều việc 'khó' mà Chủ tịch Cty là Phan Quốc Việt không làm được. Thậm chí ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế còn phải nể mặt, tới dự một lễ trao tặng kit test của một công ty nước ngoài do Thủy 'set up'.