Nữ đại gia lừa hơn 80 tỷ đồng từ chiêu 'huy động vốn mua nhà đất'

Bị lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng xử lý hành vi đi xe không đội mũ bảo hiểm, Sinh không chấp hành; trong đêm, Sinh rủ Cường 4 lần ném đá, tông xe vào cán bộ chiến sĩ.

Tối 13-3, thông tin từ tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan công an đã bắt quả tang đối tượng Sầm Văn Công cùng 3 đối tượng liên quan mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ nhiều loại vũ khí nguy hiểm như súng, lựu đạn, vỏ đạn, dao, kiếm…

(GLO)- Trước tình hình tội phạm trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ mới, ứng dụng công nghệ thông tin để đấu tranh ngăn chặn và chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

Bốn đối tượng được Hào thuê cưa hơn 8.000m2 diện tích rừng tại huyện Kon Plông, Kon Tum, với giá 10 triệu đồng. Công an vừa khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại rừng” để điều tra, xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, sau thời gian theo dõi, vào lúc 0 giờ 15 phút, ngày 12-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy, Công an huyện Đak Đoa đã phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép ma túy.

Trong phần thẩm vấn của luật sư, các bị cáo là cựu lãnh đạo của SCB một lần nữa vẫn khẳng định các khoản vay chính tại SCB đều là của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, do bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo.

Đối tượng Giàng A Mua bị Công an Đắk Nông ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội vận chuyển trái phép ma túy, bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) thông tin, đang tạm giữ Bùi Văn Trà (sinh năm 1996, trú huyện Bắc Trà My) về hành vi "Xâm hại tình dục" một bé gái 10 tuổi.