Nổ lớn trên sông Cửa Lớn, 3 thợ lặn mất tích

Công an Nghệ An khuyến cáo nếu có nhu cầu sử dụng pháo hoa dịp Tết, người dân nên mua tại các điểm bán được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; tuyệt đối không mua, sử dụng pháo lậu.

Liên quan đến vụ đường dây buôn lậu đồ cũ từ nước ngoài về Việt Nam do Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM) cầm đầu, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 cán bộ Chi cục Hải quan TP.HCM