Nổ bóng đèn tầng hầm để xe của chung cư ở Bình Dương, người dân phát hoảng

Sáng 28.9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ việc được xác định là nổ bóng đèn chiếu sáng tại chung cư Bcons (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương).

Theo đó, vụ nổ xảy ra lúc khoảng 19 giờ 40 ngày 27.9. Thời điểm này, một ô tô có trang bị camera hành trình đang đi vào chỗ đậu xe của chung cư Bcons ghi lại hình ảnh bóng đèn phát nổ, gây ra tiếng động lớn.

Sau tiếng nổ, xuất hiện một làn khói trắng lan ra xung quanh nhưng không có tiếng chuông báo cháy. Sau đó, lực lượng bảo vệ và ban quản lý của chung cư này đã đến kiểm tra.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Phòng PC07 Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ việc chỉ diễn ra tích tắc trong vài giây, không gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Chung cư này có đầy đủ hệ thống báo cháy, cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà, chữa cháy tự động… và ở thời điểm hiện tại, các hệ thống này hoạt động bình thường.

Về lý do chuông báo cháy không hoạt động, lãnh đạo Phòng PC07 Công an tỉnh Bình Dương cho biết do sự cố chỉ diễn ra trong vài giây, đầu báo ở khu vực để xe là đầu báo nhiệt nên sự cố xảy rất nhanh và không đủ yếu tố nhiệt tác động lên đầu báo cháy để kích hoạt.

Vì sự cố vừa xảy ra vài giây là kết thúc nên không cần sự can thiệp của lực lượng, phương tiện, mà chỉ cần kiểm tra, sửa chữa lại thiết bị đã hỏng. Ngay khi nhận được thông tin trên, Phòng PC07 Công an tỉnh Bình Dương cũng đã yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn về PCCC, đặc biệt là hệ thống điện… của chung cư này.