Những màu sắc nổi bật của iPhone 15 series

Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh cho biết, Đắk Lắk có 2 công trình được trao giải tại Lễ trao Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2022 do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) vừa tổ chức tại Hà Nội.

(GLO)- Trung Quốc chính thức cấm mua các sản phẩm từ nhà sản xuất Micron của Mỹ với lý do có nguy cơ gây ra các vấn đề an ninh mạng, dẫn tới rủi ro bảo mật với hạ tầng thông tin và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Trung Quốc.