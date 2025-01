Nhiều tập thể, cá nhân của Công an tỉnh Gia Lai được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen

(GLO)- Sáng 6-1, tại lễ chào cờ đầu năm 2025, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đọc thư chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc liên quan đến vụ án Phan Thị Thảo.

Thư chúc năm mới của Đại tướng Lương Tam Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Thư chúc mừng năm mới của Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, luôn mưu trí dũng cảm của mỗi tập thể, cán bộ, chiến sĩ Công an trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh lễ chào cờ đầu năm 2025 của Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Trong thư cũng nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, khắc cốt, ghi tâm, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; đoàn kết một lòng, gương mẫu, đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025); góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, vươn mình của dân tộc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại lễ chào cờ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Phạm Hữu Trường đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án Phan Thị Thảo cùng đồng phạm về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (thứ 2 từ trái sang) trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án Phan Thị Thảo cùng đồng phạm. Ảnh: N.H

Quá trình điều tra, làm rõ vụ án Phan Thị Thảo cùng đồng phạm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động trong công tác nắm bắt, đánh giá chính xác, sát đúng tình hình, tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và vai trò của từng đối tượng trong tổ chức phản động. Qua đó, thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng cùng phối hợp điều tra.

Đặc biệt, vụ án này liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương, Công an tỉnh Gia Lai đã có sự tham gia phối hợp chặt chẽ của Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố, giúp vào cuộc nhanh chóng, chính xác, kịp thời điều tra, bắt giữ, xử lý các đối tượng. Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử tuyên phạt Phan Thị Thảo cùng 9 bị cáo tổng mức phạt 100 năm tù.

Việc khám phá vụ án đã khẳng định tinh thần kiên quyết, dũng cảm, mưu trí tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của chính quyền các cấp; tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, chiến công, thành tích của Công an Gia Lai.