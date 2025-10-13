Nhiều điểm mới về khuyến công có hiệu lực từ ngày 15-10

(GLO)- Nghị định số 235/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21-5-2012 về khuyến công sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15-10, với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Theo đó, Nghị định số 235 điều chỉnh đối tượng áp dụng chính sách khuyến công. Cụ thể, chính sách khuyến công mở rộng và cụ thể hóa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; đồng thời, bổ sung cơ sở áp dụng sản xuất sạch hơn, tiêu dùng bền vững hay doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

Một số thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại điểm bán hàng OCOP. Ảnh: T.N

Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cũng được ghi nhận là đối tượng thụ hưởng chính sách, cho thấy sự coi trọng giá trị truyền thống gắn với phát triển kinh tế.

Về thẩm quyền phê duyệt, Nghị định mới phân cấp từ Thủ tướng Chính phủ xuống Bộ Công Thương trong việc quyết định chương trình khuyến công quốc gia.

Đặc biệt, Nghị định số 235 đã bổ sung khái niệm và nội dung mới: sản xuất-tiêu dùng bền vững, chuyển đổi số trong hoạt động khuyến công. Điều này thể hiện rõ định hướng phát triển công nghiệp không chỉ dựa trên tăng trưởng về lượng, mà còn chú trọng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, khuyến khích đổi mới sáng tạo và hội nhập vào xu thế kinh tế số.

Ở phương diện nội dung hoạt động, Nghị định số 235 mở rộng, đa dạng hơn, bao gồm: hỗ trợ đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn qua hội chợ, triển lãm, bình chọn sản phẩm tiêu biểu; hỗ trợ nghệ nhân bảo tồn và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ; xúc tiến đầu tư phát triển cụm công nghiệp gắn với xử lý môi trường.

Nghị định số 235/2025/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh đối tượng áp dụng chính sách khuyến công. Ảnh: V.T

Ngoài ra, ở Nghị định mới, ngoài những ngành truyền thống như chế biến nông-lâm-thủy sản, cơ khí, dệt may, da giày… còn bổ sung các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, công nghiệp môi trường, năng lượng thân thiện môi trường. Trong đó, ưu tiên đặc biệt cho các cơ sở do phụ nữ, người dân tộc thiểu số làm chủ.

Cùng với đó, Nghị định mới cũng làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương; thay thế, bãi bỏ những quy định đã lỗi thời, không còn phù hợp.

Các đề án khuyến công đã được phê duyệt trước thời điểm nghị định có hiệu lực vẫn tiếp tục triển khai, đảm bảo tính ổn định và không gây gián đoạn cho hoạt động tại địa phương.