Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Nhiều điểm mới về khuyến công có hiệu lực từ ngày 15-10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Nghị định số 235/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21-5-2012 về khuyến công sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15-10, với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Theo đó, Nghị định số 235 điều chỉnh đối tượng áp dụng chính sách khuyến công. Cụ thể, chính sách khuyến công mở rộng và cụ thể hóa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; đồng thời, bổ sung cơ sở áp dụng sản xuất sạch hơn, tiêu dùng bền vững hay doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

mot-so-thuong-hieu-ca-phe-cua-gia-lai-duoc-trung-bay-gioi-thieu-tai-diem-ban-hang-ocop.jpg
Một số thương hiệu cà phê của Gia Lai được trưng bày, giới thiệu tại điểm bán hàng OCOP. Ảnh: T.N

Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cũng được ghi nhận là đối tượng thụ hưởng chính sách, cho thấy sự coi trọng giá trị truyền thống gắn với phát triển kinh tế.

Về thẩm quyền phê duyệt, Nghị định mới phân cấp từ Thủ tướng Chính phủ xuống Bộ Công Thương trong việc quyết định chương trình khuyến công quốc gia.

Đặc biệt, Nghị định số 235 đã bổ sung khái niệm và nội dung mới: sản xuất-tiêu dùng bền vững, chuyển đổi số trong hoạt động khuyến công. Điều này thể hiện rõ định hướng phát triển công nghiệp không chỉ dựa trên tăng trưởng về lượng, mà còn chú trọng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, khuyến khích đổi mới sáng tạo và hội nhập vào xu thế kinh tế số.

Ở phương diện nội dung hoạt động, Nghị định số 235 mở rộng, đa dạng hơn, bao gồm: hỗ trợ đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn qua hội chợ, triển lãm, bình chọn sản phẩm tiêu biểu; hỗ trợ nghệ nhân bảo tồn và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ; xúc tiến đầu tư phát triển cụm công nghiệp gắn với xử lý môi trường.

18-17314625718701877606478.jpg
Nghị định số 235/2025/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh đối tượng áp dụng chính sách khuyến công. Ảnh: V.T

Ngoài ra, ở Nghị định mới, ngoài những ngành truyền thống như chế biến nông-lâm-thủy sản, cơ khí, dệt may, da giày… còn bổ sung các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, công nghiệp môi trường, năng lượng thân thiện môi trường. Trong đó, ưu tiên đặc biệt cho các cơ sở do phụ nữ, người dân tộc thiểu số làm chủ.

Cùng với đó, Nghị định mới cũng làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương; thay thế, bãi bỏ những quy định đã lỗi thời, không còn phù hợp.

Các đề án khuyến công đã được phê duyệt trước thời điểm nghị định có hiệu lực vẫn tiếp tục triển khai, đảm bảo tính ổn định và không gây gián đoạn cho hoạt động tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Cấp gần 3,67 tỷ đồng kinh phí khuyến công

Cấp gần 3,67 tỷ đồng kinh phí khuyến công

(BĐ) - UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt các đề án khuyến công sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2025 (đợt 1). Theo đó, tổng số tiền hỗ trợ cho Sở Công Thương là 3,694 tỷ đồng nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

Nở rộ nhiều gói vay tiêu dùng hấp dẫn

Nở rộ nhiều gói vay tiêu dùng hấp dẫn

Tài chính

(GLO)- Hiện nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đồng loạt tung ra thị trường nhiều gói tín dụng tiêu dùng với lãi suất hấp dẫn, đồng thời cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn.

Cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng, OCOP tỉnh tại số 111 đường Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn) thu hút đông khách tham quan, mua sắm. Ảnh: H.Yến

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Sáng tạo, lan tỏa mạnh mẽ

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã và đang được triển khai rộng khắp với nhiều cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa rộng khắp và được hưởng ứng mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

null