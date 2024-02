Nghĩa tình đêm giao thừa ở Bệnh viện đa khoa Gia Lai

Tin liên quan Trao cho em Ksor Hương 194 triệu đồng do Mạnh Thường Quân hỗ trợ

Giao thừa năm nay, anh Rơ Lan Te (làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và con trai phải đón giao thừa và ăn Tết tại bệnh viện. Anh Te buồn bã cho hay: Sáng nay con trai tôi là Siu Tú đi quét lá điều, làm xong công việc đi xe máy về thì tự ngã chấn thương đầu và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cấp cứu. “Tết rồi, ai cũng muốn được ở nhà đón Tết nhưng chẳng may gặp nạn buộc phải nằm viện nên gia đình buồn lắm. Ở phòng bệnh ai cũng về hết rồi, chỉ còn lại hai cha con vừa buồn vừa lo. Được mọi người đến thăm, lì xì động viên đầu năm mới mình xúc động lắm. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, giúp đỡ”- anh Te nói.

Năm nay, vợ chồng bà Đinh Thị Thu (thôn Lũng Vân, xã Ia lâu, huyện Chư Prông) phải đón Tết tại bệnh viện. Được Mạnh Thường Quân lì xì đêm giao thừa, bà Thu và chồng cảm thấy được động viên và ấm lòng trước thềm năm mới. Bà Thu tâm sự: Chồng tôi bị u phổi di căn và đã nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai gần nửa tháng qua. Cũng muốn về nhà đón Tết cùng gia đình nhưng bệnh ông nặng nên bác sĩ khuyên ở lại viện. “Tết mà, ai cũng muốn được sum vầy cùng gia đình nhưng vì bệnh tật thì phải chịu. Gia đình tôi vốn đã neo người, chỉ có một người con. Nay ông bà nằm viện, cháu ở nhà đón Tết một mình. Ở bệnh viện, vợ chồng tôi buồn lắm. Mong ông sớm khỏe để về nhà”.

Đưa chồng lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai chạy thận, chị Pym (thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) chia sẻ: Chồng tôi chạy thận được một năm nay, một tuần chạy thận 2 lần. Gia đình là hộ nghèo, chồng lại bị bệnh nặng nên kinh tế càng thêm kiệt quệ. “Được tặng quà và lì xì đầu năm mới mình vui lắm. Xin cảm ơn và xin chúc mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc”- chị Pym nói.

Theo Điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Phương-Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), giao thừa hàng năm đều có Mạnh Thường Quân đến thăm và lì xì các bệnh nhân nghèo, khó khăn, bệnh nhân nặng nằm điều trị tại bệnh viện. Năm nay, Mạnh Thường Quân trao khoảng 200 suất quà (suất 200.000 đồng, 500.000 đồng và 1.000.000 đồng) tùy theo trường hợp bệnh nặng hay nhẹ. Tổng số tiền lì xì cho bệnh nhân là 60 triệu đồng.

Ngoài Mạnh Thường Quân, các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện cũng đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trao quà, lì xì cho bệnh nhân trong đêm giao thừa. Trong đó, Câu lạc bộ thiện nguyện Quỹ tự phát Pleiku trao 237 phần quà (mỗi phần quà gồm bánh kẹo, sữa…và 200.000 đồng tiền mặt). Kinh phí trao quà huy động từ các Mạnh Thường Quân và các thành viên của câu lạc bộ đóng góp. Bà Võ Thị Diệp (71 tuổi, phường Hoa Lư, TP. Pleiku)-thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện Quỹ tự phát Pleiku bộc bạch: Hôm nay tôi và các thành viên trong câu lạc bộ đến thăm, tặng quà bệnh nhân tại bệnh viện. Phần quà nhỏ nhưng góp phần động viên các bệnh nhân an tâm điều trị và có chút niềm vui vào đầu năm mới. Tôi chúc các bệnh nhân nói riêng và mọi người nói chung có một năm mới an khang và nhiều may mắn.