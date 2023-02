(GLO)- Sáng 23-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã trao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình bà Trà Thị Xuân Hải ( thôn 3, xã Thành An , thị xã An Khê).

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình trong công tác, chị Trần Thị Huệ-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 2 (thị trấn Kbang) còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Những việc làm của chị đã giúp đỡ nhiều mảnh đời kém may mắn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

(GLO)- Sáng 22-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Phước Viên (xã Hbông, huyện Chư Sê) và đoàn từ thiện tỉnh An Giang cùng chính quyền địa phương tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Blang và Hbông.

Tiền đề để đi đến việc kết hôn chính là tình cảm của cả hai. Nhưng có những cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu mà vì những lý do khác lại khiến cho những người trong cuộc cảm thấy đau khổ.

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác an toàn giao thông (ATGT) trong trường học năm 2023.

(GLO)- Sáng 20-2, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Đak Đoa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho anh Kyin (trú tại làng Dung Rơ, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) là Công an viên bán chuyên trách xã Kon Gang.