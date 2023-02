Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huy Thiện cho biết: Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm thời gian cũng như giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Trước mắt, xã tiến hành cải cách một số thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như: đăng ký tạm trú, tạm vắng; theo dõi vấn đề lưu trú và một số thủ tục liên quan đến khai sinh, khai tử, chế độ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, lực lượng Công an xã bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; rà soát, thực hiện các giải pháp để cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện theo quy định, gắn với cấp tài khoản định danh điện tử, tài khoản ngân hàng... Trung úy Phạm Quốc Đại (Công an xã Nghĩa Hòa) chia sẻ: Cùng với việc tham mưu thành lập điểm truy cập dịch vụ công trực tuyến tại xã, đơn vị còn hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh mức 1. Khi triển khai, một số người dân còn bỡ ngỡ, song với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ Công an xã, đến thời điểm hiện tại, mọi người cơ bản đã đăng ký được tài khoản định danh mức 1 và tiến đến đăng ký tài khoản định danh mức 2.

Trước đây, anh Đỗ Viết Lưu (thôn 1) khi cần làm các thủ tục hành chính đều nộp hồ sơ trực tiếp và mang theo rất nhiều giấy tờ. Tuy nhiên, khi được lực lượng Công an và cán bộ, công chức xã hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đăng ký tài khoản định danh điện tử VneID, anh thấy rất tiện lợi. Anh Lưu bộc bạch: “VneID giúp chúng tôi tích hợp giấy tờ trên ví điện tử trong điện thoại thông minh. Từ nay đi ra ngoài không cần mang theo nhiều giấy tờ. Bên cạnh đó, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng giúp người dân giảm bớt thời gian đi lại, chỉ cần ngồi ở nhà vẫn có thể nộp các thủ tục hành chính đầy đủ”.