Ngành Quản lý khách sạn và giải trí của Đại học Duy Tân lọt Top 50 thế giới

(GLO)- Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) vừa công bố bảng xếp hạng thế giới theo ngành học. Đáng chú ý, ngành Du lịch của Đại học Duy Tân được xếp thứ 41 trên bảng xếp hạng này.

Thành tựu trên đến từ nỗ lực trong nhiều năm của lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Đại học Duy Tân ở các mảng: hiện đại hóa chương trình học, huấn luyện và nâng cấp đội ngũ, kiểm định quốc tế, kết nối và hợp tác quốc tế.

ngành Quản lý khách sạn và giải trí của Đại học Duy Tân được xếp thứ 41 thế giới. Ảnh: DTU

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đại học Duy Tân đã xác định mũi nhọn đào tạo Du lịch và Khách sạn bên cạnh nhiều ngành nghề khác.

Lượng sinh viên Du lịch của nhà trường từ vài trăm đã lên vài ngàn và duy trì trong suốt nhiều năm qua.

Mới đây, 2 chương trình đào tạo gồm Quản trị khách sạn quốc tế và Quản trị nhà hàng quốc tế đã tái đạt kiểm định UN Tourism TedQual của Liên Hợp Quốc với 789/845 điểm, thỏa mãn đến 93% các tiêu chí.

Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết mạnh mẽ của Đại học Duy Tân trong việc liên tục cải tiến các chương trình đào tạo, cập nhật theo các nhu cầu thực tiễn của ngành Du lịch - Dịch vụ trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Bên cạnh ngành Du lịch, năm nay, Đại học Duy Tân còn có nhiều ngành học ấn tượng trên bảng xếp hạng thế giới như: ngành Khoa học Máy tính và Hệ thống thông tin xếp hạng 144; Kiến trúc/Môi trường xây dựng xếp hạng 101-150.

Cơ sở vật chất hoàn chỉnh và đa dạng cho từng chuyên ngành Du lịch ngay tại Đại học Duy Tân. Ảnh: DTU

Cùng với đó là ngành Khoa học Môi trường xếp hạng 146; Điện - Điện tử xếp hạng 251-300; Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Sản xuất xếp hạng 251-300; Dược và Dược lý xếp hạng 301-350; Y khoa xếp hạng 551-600, chủ yếu tập trung vào Y tế Công cộng.