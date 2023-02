(GLO)- Ngày 23-2, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai), UBND xã Hà Ra tổ chức lễ ký kết giao ước phối hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đó, nội dung ký kết giao ước phối hợp các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự địa bàn xung quanh cơ sở thờ tự của các tổ chức tôn giáo, nhất là trong các dịp lễ trọng. Đồng thời, tuyên truyền các hộ gia đình sinh sống trong khu vực có cơ sở thờ tự của tổ chức tôn giáo chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh cộng đồng, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động; thông báo số tín đồ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự đến tổ chức tôn giáo để nhắc nhở, gọi hỏi, răn đe, giáo dục tín đồ tôn giáo thường xuyên uống rượu bia, tụ tập, vi phạm trật tự an toàn giao thông gây mất trật tự xã hội...

Qua đó, chức sắc, chức việc các tôn giáo nêu cao vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục tín đồ chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự; tham gia tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, sẵn sàng phối hợp với ngành chức năng truy bắt tội phạm.